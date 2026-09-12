LEGO Dimensions Recompiled переносит консольную игру на ПК с 60 FPS и поддержкой модов

Фанатский проект LEGO Dimensions Recompiled превратил консольную LEGO Dimensions 2015 года в нативное приложение для ПК. Разработчики статически рекомпилировали версию игры для Xbox 360, отказавшись от традиционной эмуляции и адаптировав код под современные процессоры.

Проект позволяет запускать игру с разблокированной частотой кадров и повышенным разрешением. На Windows используется DirectX 12, а экспериментальная поддержка Vulkan пока остаётся в разработке. Также доступны FSR 1 и CAS, позволяющие улучшить масштабирование изображения.

Одной из главных особенностей стала поддержка оригинального LEGO Toy Pad. Физический портал можно подключить к ПК через USB, а для игроков без устройства предусмотрен его программный эмулятор. Он позволяет выбирать необходимые фигурки непосредственно с контроллера.

LEGO Dimensions Recompiled также получил встроенную систему модификаций DimensionsModLoader. Она позволяет добавлять изменённые файлы в игровые DAT-архивы, а установщик поддерживает установку всех 30 DLC-пакетов. Проект сохраняет официальные локализации и допускает установку пользовательских переводов, включая русскую локализацию в виде отдельного мода.

Управлять игрой можно с помощью XInput-геймпада, клавиатуры и мыши, причём все кнопки разрешено переназначать. При этом разработчики предупреждают, что проект пока находится в стадии беты. Возможны вылеты, зависания, проблемы с графикой и звуком, а часть ошибок связана именно с работой при 60 FPS.

В случае нестабильности рекомендуется ограничить частоту кадров до 30 FPS. Vulkan также пока не считается готовым для повседневного использования, поэтому основным графическим API остаётся DirectX 12.

Для запуска потребуется собственный дамп LEGO Dimensions для Xbox 360 с Title Update 23, около 24 ГБ свободного места, 64-битный процессор с AVX2 и видеокарта с поддержкой DirectX 12. Сам проект не распространяет игровые файлы, а используется для запуска ресурсов, полученных из собственной копии игры.

Таким образом, LEGO Dimensions Recompiled предлагает необычный вариант возвращения игры на современные ПК: нативный запуск, 60 FPS, современные графические технологии, поддержка модов, DLC и оригинального Toy Pad при сохранении необходимости самостоятельно предоставить файлы игры.