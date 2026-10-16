Гарри Поттер добрался до Switch 2: LEGO Harry Potter Collection получила улучшенную версию

LEGO Harry Potter Collection стала доступна на Nintendo Switch 2. Сборник объединяет две приключенческие игры — LEGO Harry Potter: Years 1–4 и LEGO Harry Potter: Years 5–7, позволяя пройти всю историю юного волшебника от первых уроков в Хогвартсе до решающего противостояния с Волан-де-Мортом.

Новый трейлер демонстрирует обновлённую версию для консоли Nintendo. Переиздание получило визуальные улучшения, благодаря которым знакомые локации, персонажи и магические эффекты выглядят лучше на современном оборудовании.

Игроков ждут путешествия по Хогвартсу и другим знаковым местам волшебного мира, изучение заклинаний, решение головоломок и сражения с противниками. Как и в других играх серии LEGO, серьёзные события книг и фильмов сопровождаются фирменным юмором, забавными сценками и необычными взаимодействиями персонажей.

Обе игры охватывают события всех семи книг о Гарри Поттере, а дополнительные наборы включают новых персонажей и заклинания. Приключение можно проходить в одиночку или вместе с другом в локальном кооперативе.

Выход сборника на Switch 2 позволит поклонникам вновь отправиться в школу чародейства и волшебства в обновлённом исполнении. Коллекция уже доступна в цифровом формате, а физическое издание зависит от региона.