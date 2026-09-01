Сборник LEGO Harry Potter Collection выйдет на Nintendo Switch 2 в октябре

Издательство Warner Bros. Games совместно со студией TT Games официально анонсировало переиздание сборника LEGO Harry Potter Collection для консоли Nintendo Switch 2. Релиз обновленной версии запланирован на 16 октября 2026 года, а предварительные заказы на физические и цифровые копии уже открылись в торговых сетях.

Официальному анонсу с демонстрацией дебютного трейлера предшествовала утечка в канадском магазине VGP, где страница проекта появилась за сутки до публикации видео. Сборник ранее уже выходил на оригинальной гибридной системе Nintendo Switch в 2018 году, а сами входящие в него части изначально создавались еще для поколения PlayStation 3 и Xbox 360.

Разработчики пока не спешат делиться деталями технических улучшений для более мощного железа Nintendo. На текущий момент заявлено лишь повышенное разрешение картинки, из-за чего проект рискует оказаться базовым переносом без существенных визуальных доработок или увеличенной кадровой частоты.

Сборник объединяет 2 полноценные игры, сюжет которых охватывает события 7 книг и 8 экранизаций о волшебном мире. Первая часть LEGO Harry Potter: Years 1-4 посвящена событиям с момента отъезда с Тисовой улицы и до финала опасного магического состязания в Кубке огня.

Вторая половина сборника в лице LEGO Harry Potter: Years 5-7 показывает кульминацию противостояния с Темным лордом и Пожирателями смерти. Игрокам предстоит исследовать Хогвартс, Косой переулок, Министерство магии, площадь Гриммо и Годрикову впадину, а также разблокировать свыше 100 персонажей, среди которых присутствуют Беллатриса Лестрейндж, профессор Слизнорт и Фенрир Сивый.

Геймплей проекта опирается на решение головоломок, изучение чар, зельеварение, дуэли на волшебных палочках и сбор конструктора. Проходить сюжетные миссии можно в одиночку или в локальном кооперативном режиме на 2 участников с поддержкой динамического разделения экрана.