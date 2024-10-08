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LEGO Harry Potter Collection 21.10.2016
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Юмор
6.8 4 оценки

Состоялся релиз LEGO Harry Potter Collection - ремастера коллекции LEGO-игр по "Гарри Поттеру"

Solstice
Новости

Она доступна только в цифровом формате — дисковые версии продавать не планируется. Релиз состоялся на PS5, Xbox Series S|X и ПК — на Nintendo Switch и прошлое поколение консолей набор не вышел

Коллекцией обновлённых версией проектов занялась Double Eleven, работавшая над франшизой Prison Architect. Студия внесла в ремастер улучшения в графическую составляющую и геймплей, осовременив его.

LEGO Harry Potter Collection работает на всех платформах в 60 FPS и нативном 4K-разрешении. Среди прочего, в ремастере появились тени высокого разрешения и виброотдача геймпада DualSense на PS5.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
StarlaX

2300 за старую игру ммммм

2
TheCalvariam

ну это же ЛЕГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0
Maksimys Flether

Нормально, я братом на чиле проходил их чисто расслабится.

0
пекабир
на Nintendo Switch и прошлое поколение консолей набор не вышел

на свище эта КАЛекция 6 лет назад вышла, лол https://www.nintendo.com/us/store/products/lego-harry-potter-collection-switch/

0
Wolfenstein

даже у этого кала ремастер 🤣

0
Арапет

как в ней русский то язык поставить, чё за приколы

0
антон фекалис

вот консольщики пускай и кушают

-1