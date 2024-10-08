Состоялся релиз LEGO Harry Potter Collection - ремастера коллекции LEGO-игр по "Гарри Поттеру"

Она доступна только в цифровом формате — дисковые версии продавать не планируется. Релиз состоялся на PS5, Xbox Series S|X и ПК — на Nintendo Switch и прошлое поколение консолей набор не вышел



Коллекцией обновлённых версией проектов занялась Double Eleven, работавшая над франшизой Prison Architect. Студия внесла в ремастер улучшения в графическую составляющую и геймплей, осовременив его.



LEGO Harry Potter Collection работает на всех платформах в 60 FPS и нативном 4K-разрешении. Среди прочего, в ремастере появились тени высокого разрешения и виброотдача геймпада DualSense на PS5.