Она доступна только в цифровом формате — дисковые версии продавать не планируется. Релиз состоялся на PS5, Xbox Series S|X и ПК — на Nintendo Switch и прошлое поколение консолей набор не вышел
Коллекцией обновлённых версией проектов занялась Double Eleven, работавшая над франшизой Prison Architect. Студия внесла в ремастер улучшения в графическую составляющую и геймплей, осовременив его.
LEGO Harry Potter Collection работает на всех платформах в 60 FPS и нативном 4K-разрешении. Среди прочего, в ремастере появились тени высокого разрешения и виброотдача геймпада DualSense на PS5.
Состоялся релиз LEGO Harry Potter Collection - ремастера коллекции LEGO-игр по "Гарри Поттеру"
Она доступна только в цифровом формате — дисковые версии продавать не планируется. Релиз состоялся на PS5, Xbox Series S|X и ПК — на Nintendo Switch и прошлое поколение консолей набор не вышел
2300 за старую игру ммммм
ну это же ЛЕГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нормально, я братом на чиле проходил их чисто расслабится.
на свище эта КАЛекция 6 лет назад вышла, лол https://www.nintendo.com/us/store/products/lego-harry-potter-collection-switch/
даже у этого кала ремастер 🤣
как в ней русский то язык поставить, чё за приколы
вот консольщики пускай и кушают