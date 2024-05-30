Авторы Hill Climb Racing приглашают в новое приключение - состоялся релиз LEGO Hill Climb Adventures

Студия Fingersoft, известная своей популярной серией аркадных гоночных игр Hill Climb Racing, совместно с компанией LEGO представила новый проект под названием LEGO Hill Climb Adventures. Игра, созданная в результате коллаборации двух брендов, уже доступна для загрузки на устройствах под управлением Android и iOS по всему миру.

Главной «фишкой» LEGO Hill Climb Adventures, выделяющей её на фоне предшественниц, стал полностью трёхмерный игровой мир, в котором каждая деталь, от машин до элементов окружения, воссоздана из виртуальных «кирпичиков» конструктора LEGO. Это открывает невиданные ранее возможности для интерактивности — локации динамично разрушаются при контакте с ними, а сами машины могут эффектно разлетаться на части в результате аварий и столкновений.

Помимо привычного для серии аркадного геймплея, в котором игроку необходимо проехать отрезок пути максимально быстро, LEGO Hill Climb Adventures предлагает некое подобие сюжета. Различные персонажи, встречающиеся по ходу игры, дают задания, за выполнение которых можно получить дополнительные награды.

Впрочем, ключевые механики серии никуда не делись — успех по-прежнему зависит от умения игрока виртуозно управлять своим болидом и своевременно улучшать его характеристики. Просто теперь всё это происходит в ярком и динамичном мире, где на каждом шагу вас ждут сюрпризы из разноцветных «кубиков» LEGO.

К сожалению, для российских пользователей LEGO Hill Climb Adventures недоступна. Чтобы загрузить игру, потребуется аккаунт, зарегистрированный в другой стране.