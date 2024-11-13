"Коротко и неоригинально": первые оценки LEGO Horizon Adventures

За день до релиза в сети были опубликованы первые рецензии приключенческого экшена LEGO Horizon Adventures от Guerrilla Games и Studio Gobo. Игра получает довольно средние оценки: стандартное семейное развлечение на один раз.

В своих материалах обозреватели пишут, что LEGO Horizon Adventures предлагает очень красивый визуальный стиль, остроумные диалоги, а также отличную игру актеров, знакомых по оригинальной Horizon Zero Dawn.

К недостаткам журналисты отнесли повторяющийся геймплей, который быстро утомляет, слишком короткую сюжетную кампанию, отсутствие поддержки PS5 Pro и общее ощущение банальности.

Eurogamer: Слишком простая и детская для взрослых, и слишком однообразная, чтобы привлечь детей. LEGO Horizon Adventures не имеет ничего, что могло бы заинтересовать как фанатов Horizon, так и новичков серии.

TheSixthAxis: LEGO Horizon Adventures, безусловно, многое делает правильно, но ей не хватает творческой искры предшественников. В основе своей игра точно передает стиль и атмосферу LEGO, но, похоже, забывает, для чего она вообще предназначена.

Destructoid: Я быстро понял, что весь процесс оказался слишком однообразным и не передает того, что делает Horizon уникальной. Я фанат LEGO, но в этот раз, мне кажется, игра не оправдывает ожиданий по отношению к исходному материалу.

WellPlayed: LEGO Horizon Adventures найдет своих поклонников среди детей, которым нужно что-то простое для быстрого старта. Однако короткая кампания и нехватка оригинальности портят итоговый продукт для всех остальных.

Оценки:

TheSixthAxis — 7/10;

Destructoid — 6/10;

Push Square — 6/10;

TechRaptor — 8/10;

GamingTrend — 90/100;

CGMagazine — 8/10;

WellPlayed — 7/10;

Eurogamer — 2/5;

VGC — 4/5.

По сюжету LEGO Horizon Adventures главная героиня Элой вместе с отрядом героев отправится спасать луга, леса и горы от злодея по имени Гелис и его группы фанатиков-солнцепоклонников, прислуживающих загадочной злой силе.

Из классических LEGO-блоков игроки смогут строить разные объекты: лодки, собачьи будки и даже целые дома. Их можно кастомизировать — выбрать цвет, крышу, двор и так далее. Менять разрешат и костюмы героини: обещают классические наряды франшизы Horizon и других игр LEGO.

Прохождение экшена займет около 7-8 часов, причем можно играть в кооперативе до двух человек — как онлайн, так и локально. При этом кроссплея между разными платформами не будет.

LEGO Horizon Adventures выйдет 14 ноября 2024 года на ПК, PS5 и Nintendo Switch с полной русской локализацией — текстом и озвучкой.