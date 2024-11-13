"Коротко и неоригинально": первые оценки LEGO Horizon Adventures

За день до релиза в сети были опубликованы первые рецензии приключенческого экшена LEGO Horizon Adventures от Guerrilla Games и Studio Gobo. Игра получает довольно средние оценки: стандартное семейное развлечение на один раз.
В своих материалах обозреватели пишут, что LEGO Horizon Adventures предлагает очень красивый визуальный стиль, остроумные диалоги, а также отличную игру актеров, знакомых по оригинальной Horizon Zero Dawn.
К недостаткам журналисты отнесли повторяющийся геймплей, который быстро утомляет, слишком короткую сюжетную кампанию, отсутствие поддержки PS5 Pro и общее ощущение банальности.
Eurogamer: Слишком простая и детская для взрослых, и слишком однообразная, чтобы привлечь детей. LEGO Horizon Adventures не имеет ничего, что могло бы заинтересовать как фанатов Horizon, так и новичков серии.
TheSixthAxis: LEGO Horizon Adventures, безусловно, многое делает правильно, но ей не хватает творческой искры предшественников. В основе своей игра точно передает стиль и атмосферу LEGO, но, похоже, забывает, для чего она вообще предназначена.
Destructoid: Я быстро понял, что весь процесс оказался слишком однообразным и не передает того, что делает Horizon уникальной. Я фанат LEGO, но в этот раз, мне кажется, игра не оправдывает ожиданий по отношению к исходному материалу.
WellPlayed: LEGO Horizon Adventures найдет своих поклонников среди детей, которым нужно что-то простое для быстрого старта. Однако короткая кампания и нехватка оригинальности портят итоговый продукт для всех остальных.
Оценки:
- TheSixthAxis — 7/10;
- Destructoid — 6/10;
- Push Square — 6/10;
- TechRaptor — 8/10;
- GamingTrend — 90/100;
- CGMagazine — 8/10;
- WellPlayed — 7/10;
- Eurogamer — 2/5;
- VGC — 4/5.
По сюжету LEGO Horizon Adventures главная героиня Элой вместе с отрядом героев отправится спасать луга, леса и горы от злодея по имени Гелис и его группы фанатиков-солнцепоклонников, прислуживающих загадочной злой силе.
Из классических LEGO-блоков игроки смогут строить разные объекты: лодки, собачьи будки и даже целые дома. Их можно кастомизировать — выбрать цвет, крышу, двор и так далее. Менять разрешат и костюмы героини: обещают классические наряды франшизы Horizon и других игр LEGO.
Прохождение экшена займет около 7-8 часов, причем можно играть в кооперативе до двух человек — как онлайн, так и локально. При этом кроссплея между разными платформами не будет.
LEGO Horizon Adventures выйдет 14 ноября 2024 года на ПК, PS5 и Nintendo Switch с полной русской локализацией — текстом и озвучкой.
Сонька жопу себе рвет пытаясь сделать из посредственной игрульки мега франшизу (1+2+виар+ремастер+лего+донатная помойка)....что там следующее на очереди? мультиплеерное донатное хрючево?
при разборе второй части данного уг было выдвинуто предположение то должно быть 4 основных части, но я думаю что серия умрет быстрее
хоризон изначально параша, какой смысл делать из нее франшизу, это один из слабейших тайтлов сони, понятно что чисто из за фемоповестки продвигают, но тупо
А почему к оригинальным и мега скучным двум частям оригинальной хорайзен такое не предъявляли? Какие-то двойные стандарты. Я уж лучше в этот классный Лего проект сыграю, чем в сам хорайзен
я и в то и в то поиграю (1 часть нравилась), у них тупые притензии что они там такого ждали не понятно?
"Из классических LEGO-блоков игроки смогут строить разные объекты: лодки, собачьи будки и даже целые дома" - это будет по типу lego world или lego movie 2?
так стопэ гелиса же грохнули
так короткая - это же хорошо
Скоро будет как на аркадных автоматах в 90-ые, 30/40 минут = 70 евросов)