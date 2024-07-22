LEGO Horizon Adventures не будет опираться на некоторые мрачные элементы истории Horizon Zero Dawn

На LEGO Horizon Adventures возлагается ответственность за расширение сферы применения успешной франшизы PlayStation, и она пытается сделать это несколькими способами. Частью этого является, конечно, тот факт, что игра также выйдет на Nintendo Switch, но благодаря тематике LEGO она также явно ориентирована на более молодую аудиторию, чем основная серия Horizon.

Но если LEGO Horizon Adventures будет пересказывать сюжет Horizon Zero Dawn, как именно она собирается сделать свое содержание подходящим для младшей аудитории, особенно учитывая, насколько суровыми и апокалиптическими могут быть некоторые из поздних сюжетных открытий в игре?

В недавнем интервью GamesIndustry Джеймс Уинделер, нарративный директор Guerrilla, которая разрабатывает игру совместно со Studio Gobo, рассказал о том, что LEGO Horizon Adventures собирается отнестись к сюжету Zero Dawn с большой долей творческой вольности. В частности, Уинделер объяснил, что некоторые мрачные элементы оригинальной истории будут либо удалены, либо ослаблены в грядущей LEGO-игре, а общий тон, разумеется, станет более легкомысленным.

Мы постарались сохранить как можно больше оригинального сюжета. Многое из того, что происходит в мире, например, разрушение старого мира... это довольно тяжелая тема для восьмилетнего ребенка. Поэтому нам нужно было найти способ сохранить это в сюжете, потому что это очень важно для Горизонта. Но это не то, на что мы опирались. Вы не найдете тех разрушительных открытий, которые были в первой игре, например, мертвых корпоративных мастеров за столом или чего-то подобного. Есть моменты из первой игры, которые несут в себе действительно тяжелый эмоциональный удар, и мы нашли, как мне кажется, очень хороший способ достоверно передать их, но при этом смягчить их комедийной составляющей, которая сохраняет легкомысленность. Все это присутствует, но это, конечно, не поверхность. Это гораздо более простая версия, но в ней много отголосков оригинала.

Уинделер добавил, что хотя тон LEGO Horizon Adventures будет отличаться от основной серии Horizon, персонажи «останутся такими, какие они есть», что, по его словам, отчасти объясняется тем, что многие актеры из оригинала вновь исполняют свои роли.

Это все еще должно быть похоже на Horizon. Мы определенно сильно изменили правила. Но персонажи остались такими, какие они есть. Мне кажется, мы нашли очень хороший баланс. У нас много помощников. Эшли Берч вернулась в качестве голоса Элой, а Джейби Бланк - в роли Раста. И вы бы услышали, с каким энтузиазмом они играют. Это отличается от других игр, но они все равно узнаваемы. Они стали частью игры, они в нее вжились, и это стало для нас огромным подспорьем».

LEGO Horizon Adventures выйдет на PS5, Nintendo Switch и PC уже в эти праздники. Конкретная дата выхода пока не объявлена.