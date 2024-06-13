LEGO Horizon Adventures получает отличные отзывы от СМИ

LEGO Horizon Adventures, неожиданное сочетание мира Horizon и креативного стиля кубиков LEGO, получает многочисленные и весьма положительные отзывы от большинства рецензентов. В Интернете постепенно начинают появляться мнения журналистов, и мы можем посмотреть, что говорят критики об этой необычной игре.

GamesRadar подчеркивает, что LEGO Horizon Adventures — это кроссовер, которого никто не ожидал, но который работает исключительно хорошо. Рецензент хвалит уникальное сочетание элементов Horizon с красочными кубиками LEGO, что создает оригинальный и увлекательный опыт.

Между тем, Eurogamer описывает игру как «идеальное сочетание», привносящее легкость и юмор в мир Horizon, который, естественно, был более серьезным и мрачным. Автор отмечает, что эта свежая интерпретация игр LEGO может быть тем, что всегда было нужно серии для привлечения новых игроков.

IGN высоко оценивает юмористический подход игры, называя ее «забавным занятием», которое приносит удовольствие в насыщенный мир Horizon. Они также подчеркивают, что игра сделана на удивление хорошо, несмотря на первоначальные опасения по поводу этой необычной комбинации.

GamingBible идет еще дальше, утверждая, что LEGO Horizon Adventures может быть даже лучше, чем Horizon Zero Dawn. Особое внимание было уделено тому, чтобы игра понравится всем, независимо от возраста, благодаря простой, но полезной игровой механике.

Digital Trends описывает игру как «чрезвычайно веселую» и полную сюрпризов. Они хвалят интерактивность и многочисленные предметы коллекционирования, которые делают каждый момент, проведенный в игре, полным приключений.

Gamespot отмечает, что LEGO Horizon Adventures отличается от типичных игр LEGO. Благодаря более глубокому сюжету и более сложной механике игра предлагает уникальные впечатления, которые понравятся поклонникам LEGO и Horizon.

Engadget идет еще дальше, предполагая, что LEGO Horizon Adventures может стать одной из самых важных игр года для Sony. Они подчеркивают стратегическую важность этой игры для японцев и хвалят ее за потенциал привлечения широкой аудитории.

LEGO Horizon Adventures удивляет и восхищает обозревателей по всему миру. Объединение миров LEGO и Horizon оказалось хитом, предложив игрокам что-то свежее, веселое и неожиданное. Если вы поклонник какой-либо из этих франшиз, эта игра вам просто необходима.

LEGO Horizon Adventures выйдет на PS5, ПК и Nintendo Switch в конце года.