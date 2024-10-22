LEGO Horizon Adventures получила несколько новых геймплейных роликов и превью журналистов

Популярная франшиза Guerrilla Games получит новую игру, но в совершенно другом формате. LEGO Horizon Adventures обещает перенести Элой и всю ее вселенную в стиль LEGO.

Хотя игра выйдет только в следующем месяце, основные игровые порталы уже имели возможность протестировать ее. Теперь вышли первые превью, которые представили множество новых игровых возможностей.

Push Square

В целом, это довольно простая игра — но так задумано. Это игра Horizon, в которую сможет играть практически любой, и мы действительно думаем, что она познакомит совершенно новую аудиторию с миром Guerrilla. Геймплей плотный, а визуальные эффекты превосходны; Хотя мы беспокоимся, что игре может не хватать разнообразия, мы уже уверены, что это будет лучшая игра LEGO на данный момент.

GameSpot

Поиграв около часа в Lego Horizon Adventures, я понял, что это игра с отличными идеями, которые ограничены ИС, на которой она основана. Мне нравится мир Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, но в первый час Lego Horizon часто кажется, что ее обстановка и персонажи не соответствуют комедийному аспекту и игровому циклу, в которых преуспевают многие игры Lego. Если уж на то пошло, то это моя любимая игра Lego с точки зрения визуальных эффектов, но бывают моменты, когда я вижу, как детская атмосфера игр Lego конфликтует с более взрослыми историями Horizon.

IGN

Сейчас я все еще не могу точно сказать, что это, но в лучшем смысле, что-то ощущалось по-другому, когда я играл в Lego Horizon Adventures, в отличие от бесчисленных других игр Lego, в которые я играл. Это не ощущалось как игра Lego; это ощущалось как игра, которая просто случайно была представлена ​​через призму Lego. Единственное, что я могу предположить, почему она выглядит по-другому, это то, что разработкой занимаются Guerrilla Games и Studio Gobo, а не студия Traveller's Tales. Будет ли это положительным или отрицательным моментом в долгосрочной перспективе, еще предстоит увидеть, но, по крайней мере, она сразу меня зацепила.

Lego Horizon Adventures выйдет 14 ноября на ПК, PlayStation 5 и Nintendo Switch.