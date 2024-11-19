LEGO Horizon Adventures получила поддержку Steam Deck, но вопросы о PS5 Pro от игроков остаются

LEGO Horizon Adventures, кроссовер популярной серии Horizon и LEGO, теперь официально поддерживает Steam Deck. Это означает, что игра полностью оптимизирована для работы на портативной консоли от Valve. Об этом объявили разработчики, подчеркнув, что теперь пользователи смогут наслаждаться приключениями Элой в дороге или портативном формате.

Однако не обошлось без скептицизма со стороны сообщества. Несмотря на новость о Steam Deck, игроки отмечают, что улучшения для PS5 Pro до сих пор не реализованы. В сети уже появились комментарии, где пользователи указывают на приоритетность обновлений. Один из них саркастически заметил, что «121 человек, играющий на Steam, наверняка обрадуется, пока поддержка PS5 Pro так и не появилась».

Тем не менее, запуск на Steam Deck дает проекту новую аудиторию. Но вопрос о том, когда разработчики займутся улучшениями для консолей нового поколения, остается открытым.