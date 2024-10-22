Lego Horizon Adventures представит нового актера озвучивания Сайленса

Сайленс — важный персонаж франшизы Horizon от Guerrilla Games. К сожалению, актер Лэнс Реддик, сыгравший его, скончался в марте 2023 года. С новым появлением Сайленса в Lego Horizon Adventures персонаж обретет новый голос.

Лукас Болт, художник окружения Guerrilla Games, недавно заявил, что в Lego Horizon появится новый актер в роли Сайленса. Разработчик не раскрыл, кто это будет, но сообщил, что объявят об этом позже.

Лэнс Реддик трагически скончался в 2023 году, и Guerrilla и наше сообщество очень скучают по нему. Он чудесно изобразил Сайленса в Horizon Zero Dawn и Forbidden West. Персонаж появится в LEGO Horizon Adventures, а нового актера мы представим позже. Голоса других оригинальных актеров, в том числе Эшли Берч в роли Элой, Джей Би Бланка в роли Раста, Джона Макмиллана в роли Варла и Джона Хопкинса в роли Эренда, действительно вернули атмосферу духа товарищества, присущую оригинальной игре.

Не исключено, что новый актер Сайленса в Lego Horizon также может стать тем, кто заменит Лэнса Реддика в будущей третьей основной игре франшизы. Еще неизвестно, сохранит ли персонаж облик покойного актера или будет изменен, чтобы походить на нового исполнителя.