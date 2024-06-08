На Summer Game Fest анонсирована необычная версия Horizon: теперь Элой отправляется покорять мир LEGO

Очередная порция утечек и слухов нашла свое подтверждение в рамках сегодняшнего Summer Game Fest 2024. Компания Sony всё же приготовила весьма нестандартный сюрприз для игроков, анонсировав совершенно новую игру в необычном для неё стиле. На презентации показали уникальное слияние вселенных Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West со стилем конструктора LEGO в дебютном трейлере LEGO Horizon Adventures.

В LEGO Horizon Adventures игроков ждёт по-настоящему неповторимый игровой опыт и визуальный стиль. Новинка предложит посетить уже знакомый мир и встретить хорошо известных персонажей, включая Элой. Однако всё это будет разворачиваться в формате игр LEGO и в более весёлой манере.

Одной из ключевых особенностей LEGO Horizon Adventures станет стилизованная графика, которая, несомненно, добавит игре шарм и уникальность, сочетая традиционный стиль LEGO с визуальными аспектами вселенной Horizon.

Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5, а также Nintendo Switch. LEGO Horizon Adventures предложит возможность игры как в одиночном, так и в кооперативном режиме. Релиз экшен-приключения состоится уже в этом году.