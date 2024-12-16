Не самые успешные продажи LEGO Horizon Adventures подтолкнули издателей к релизу на Xbox - слухи от инсайдеров

Есть вероятность, что LEGO Horizon Adventures всё-таки доберётся до Xbox. Первым об этом рассказал арабский сайт justplayit, а потом подключился и известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который частенько делится достоверной информацией о новинках индустрии.

Если верить источникам, ждать осталось недолго — игра может выйти как до конца года, так и в начале 2025-го. Да и формат релиза обещает быть интересным — разработчики, вероятно, просто возьмут и выпустят игру сразу после анонса.

Сейчас в LEGO Horizon Adventures можно поиграть на ПК, PS5 и Nintendo Switch, но особой популярностью она не пользуется — по крайней мере, если судить по Steam, где игра собрала совсем небольшую аудиторию. Хотя точных цифр продаж издатели пока не раскрывают.