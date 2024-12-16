ЧАТ ИГРЫ
Номинируйте LEGO Horizon Adventures на ИГРУ ГОДА 2024!
на главную
об игре
LEGO Horizon Adventures 14.11.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.2 55 оценок

Не самые успешные продажи LEGO Horizon Adventures подтолкнули издателей к релизу на Xbox - слухи от инсайдеров

Lunersun
Новости

Есть вероятность, что LEGO Horizon Adventures всё-таки доберётся до Xbox. Первым об этом рассказал арабский сайт justplayit, а потом подключился и известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который частенько делится достоверной информацией о новинках индустрии.

Если верить источникам, ждать осталось недолго — игра может выйти как до конца года, так и в начале 2025-го. Да и формат релиза обещает быть интересным — разработчики, вероятно, просто возьмут и выпустят игру сразу после анонса.

Сейчас в LEGO Horizon Adventures можно поиграть на ПК, PS5 и Nintendo Switch, но особой популярностью она не пользуется — по крайней мере, если судить по Steam, где игра собрала совсем небольшую аудиторию. Хотя точных цифр продаж издатели пока не раскрывают.

LEGO Horizon Adventures стартовала всего с 600 игроками в Steam
Популярность LEGO Horizon Adventures в Steam падает быстрее, чем у The Lord of the Rings Gollum
3
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кроллег

О да, аудитория xBox явно исправит плохие продажи в том месте, где не справились ПК и ПС вместе взятые.

1