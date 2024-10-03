Опубликованы официальные требования к ПК для LEGO Horizon Adventures

Guerrilla Games и Studio Gobo раскрыли официальные системные требования к ПК для LEGO Horizon Adventures. LEGO Horizon Adventures рассказывает историю Элой в форме LEGO. Игра выйдет 14 ноября.
Для ее запуска вам понадобится как минимум Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 580. Для игры потребуется 30 ГБ свободного места на диске, а также учетная запись PSN.
Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800.
Guerrilla Games и Studio Gobo не раскрыли графические настройки, разрешение и частоту кадров, на которые рассчитаны эти характеристики ПК.
Минимальные:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580
- Накопитель: 30 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800
- Накопитель: 30 ГБ свободного места
Игра кстати стоит дороже чем любая часть хорайзена
лего верны своим ценам..
что физический конструктор купить, что игру - только слёзы наворачиваются
Помню время, когда коробочка со средним набором лего (та-же бензоколонка) стоила где-то 900р. Сейчас наверное такое будет стоить все 9к.
не шарю за ваши рубли
но у меня в стране дорого однозначно
3070 в лего игре… Что думаете ребята? Новое поколение игры? 🌚
Если лего, то там большие пиксели что-ли? Или текстур нет? 🤦♂️
Поиграй хотя бы LEGO Builder's Journey и потом пиши своё мнение.
Играл, прекрасно игра идёт на мобильном чипе на квесте третьем. В 90фпс и выглядит при этом великолепно. Так что или тут Лего некстген или кривые руки у разработчиков
Там меньше полигонов требуется для моделей, много текстур со сплошным цветом и без карт нормалей, мало движущихся объектов, поэтому много освещения можно просто запечь, в принципе почти нет сложных материалов, нет частиц и очень базовая вольюметрия, так еще и большой простор для оптимизации с видом сверху. Просто скорее всего почти все будет рендериться в риалтайме, вот и требования такие.
А ты включи лучи и фпс сразу просядет. Я к тому, что тени, отражения никуда не делись, а они сильнее всего грузят систему.
какие лучи на квесте?)
3070 на такую графику? Ну ок, оптимизация просто исчезла.
Затерялась между лего\блоками.
агуша гейминг для малолеток 4-5 лет жуть
Интересно, что с такими системными требованиями к ПК она выходит и на Switch)
Какое же мыло там будет😁
Но зачем... если есть оригинальная игра О-о
ПК версию походу индусы портировали за пару баксов.
Серьезно, они для лего фигни хотят 3070 в рекомендуемых? Там на кубиках лего будут лучики ртх?
Нафиг ей 3070 ? Разве что везде рейтрейсинг, lego journey builder's не плоха так пк напрягает.
ДОХРЕНА
пофиг
я надеюсь так - минемалка в 1080р а 3070 4к - то тупо как то.