Опубликованы официальные требования к ПК для LEGO Horizon Adventures

Guerrilla Games и Studio Gobo раскрыли официальные системные требования к ПК для LEGO Horizon Adventures. LEGO Horizon Adventures рассказывает историю Элой в форме LEGO. Игра выйдет 14 ноября.

Для ее запуска вам понадобится как минимум Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 580. Для игры потребуется 30 ГБ свободного места на диске, а также учетная запись PSN.

Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800.

Guerrilla Games и Studio Gobo не раскрыли графические настройки, разрешение и частоту кадров, на которые рассчитаны эти характеристики ПК.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580

Накопитель: 30 ГБ свободного места

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