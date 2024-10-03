ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
LEGO Horizon Adventures 14.11.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.4 26 оценок

Опубликованы официальные требования к ПК для LEGO Horizon Adventures

monk70
Новости

Guerrilla Games и Studio Gobo раскрыли официальные системные требования к ПК для LEGO Horizon Adventures. LEGO Horizon Adventures рассказывает историю Элой в форме LEGO. Игра выйдет 14 ноября.

Для ее запуска вам понадобится как минимум Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 580. Для игры потребуется 30 ГБ свободного места на диске, а также учетная запись PSN.

Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800.

Guerrilla Games и Studio Gobo не раскрыли графические настройки, разрешение и частоту кадров, на которые рассчитаны эти характеристики ПК.

Минимальные:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580
  • Накопитель: 30 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-разрядный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800
  • Накопитель: 30 ГБ свободного места
-21
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Kamishini1993

Игра кстати стоит дороже чем любая часть хорайзена

15
Jlyan

лего верны своим ценам..
что физический конструктор купить, что игру - только слёзы наворачиваются

10
Raphtallia Jlyan

Помню время, когда коробочка со средним набором лего (та-же бензоколонка) стоила где-то 900р. Сейчас наверное такое будет стоить все 9к.

0
Jlyan Raphtallia

не шарю за ваши рубли

но у меня в стране дорого однозначно

-1
Krio_ru

3070 в лего игре… Что думаете ребята? Новое поколение игры? 🌚

12
JustA_NiceGuy

Если лего, то там большие пиксели что-ли? Или текстур нет? 🤦‍♂️

Поиграй хотя бы LEGO Builder's Journey и потом пиши своё мнение.

-9
erkins007 JustA_NiceGuy

Играл, прекрасно игра идёт на мобильном чипе на квесте третьем. В 90фпс и выглядит при этом великолепно. Так что или тут Лего некстген или кривые руки у разработчиков

5
Dry2Ice JustA_NiceGuy

Там меньше полигонов требуется для моделей, много текстур со сплошным цветом и без карт нормалей, мало движущихся объектов, поэтому много освещения можно просто запечь, в принципе почти нет сложных материалов, нет частиц и очень базовая вольюметрия, так еще и большой простор для оптимизации с видом сверху. Просто скорее всего почти все будет рендериться в риалтайме, вот и требования такие.

0
JustA_NiceGuy erkins007

А ты включи лучи и фпс сразу просядет. Я к тому, что тени, отражения никуда не делись, а они сильнее всего грузят систему.

-8
erkins007 JustA_NiceGuy

какие лучи на квесте?)

0
Etteri

3070 на такую графику? Ну ок, оптимизация просто исчезла.

8
Raphtallia

Затерялась между лего\блоками.

2
антон фекалис

агуша гейминг для малолеток 4-5 лет жуть

2
9XANDR

Интересно, что с такими системными требованиями к ПК она выходит и на Switch)

Какое же мыло там будет😁

1
GullibleCelia

Но зачем... если есть оригинальная игра О-о

1
GayFish

ПК версию походу индусы портировали за пару баксов.

1
Raphtallia

Серьезно, они для лего фигни хотят 3070 в рекомендуемых? Там на кубиках лего будут лучики ртх?

1
kotasha

Нафиг ей 3070 ? Разве что везде рейтрейсинг, lego journey builder's не плоха так пк напрягает.

1
Спектр Зис

ДОХРЕНА

0
malars0

пофиг

0
jax baron

я надеюсь так - минемалка в 1080р а 3070 4к - то тупо как то.

0