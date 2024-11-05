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LEGO Horizon Adventures 14.11.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.2 29 оценок

По словам инсайдера, прохождение основной сюжетной линии Lego Horizon Adventures займет около 6 часов

butcher69
Новости

Игра Lego Horizon Adventures, действие которой разворачивается в мире Horizon, предложит относительно короткий игровой процесс.

По словам инсайдера Тома Хендерсона, на прохождение основной сюжетной линии потребуется около 6 часов. Однако, для тех, кто желает получить платиновый трофей на PlayStation 5 или собрать все достижения на других платформах, понадобится около 15 часов, учитывая побочные активности.

Игра выходит уже 14 ноября на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch, и привлекает внимание ярким стилем и разнообразными персонажами.

Что касается будущего франшизы Horizon, разработчики из Guerrilla Games планируют сосредоточиться на её развитии, продолжая исследовать темы, близкие людям всех возрастов.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Джон Сноу 2

Подозреваю, что, как и во многих играх, 6 часов - это шифтовать постоянно надо. Скорее всего, часов 10 сюжетка при неспешном прохождении и 17-20 если со всеми допами проходить.

0
Night Driving Avenger

В общем, обычная для Лего продолжительность, исключением разве что Лего ЗВ. Восход Скайуокера была, и это пошло игре во вред

0
vvvjust

господи, для кого этот кал делают???

-2
DoctorJohnSmith

Очевидно же) Для детей 😁

0