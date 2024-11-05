По словам инсайдера, прохождение основной сюжетной линии Lego Horizon Adventures займет около 6 часов

Игра Lego Horizon Adventures, действие которой разворачивается в мире Horizon, предложит относительно короткий игровой процесс.
По словам инсайдера Тома Хендерсона, на прохождение основной сюжетной линии потребуется около 6 часов. Однако, для тех, кто желает получить платиновый трофей на PlayStation 5 или собрать все достижения на других платформах, понадобится около 15 часов, учитывая побочные активности.
Игра выходит уже 14 ноября на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch, и привлекает внимание ярким стилем и разнообразными персонажами.
Что касается будущего франшизы Horizon, разработчики из Guerrilla Games планируют сосредоточиться на её развитии, продолжая исследовать темы, близкие людям всех возрастов.
Подозреваю, что, как и во многих играх, 6 часов - это шифтовать постоянно надо. Скорее всего, часов 10 сюжетка при неспешном прохождении и 17-20 если со всеми допами проходить.
В общем, обычная для Лего продолжительность, исключением разве что Лего ЗВ. Восход Скайуокера была, и это пошло игре во вред
господи, для кого этот кал делают???
Очевидно же) Для детей 😁