По словам инсайдера, прохождение основной сюжетной линии Lego Horizon Adventures займет около 6 часов

Игра Lego Horizon Adventures, действие которой разворачивается в мире Horizon, предложит относительно короткий игровой процесс.

По словам инсайдера Тома Хендерсона, на прохождение основной сюжетной линии потребуется около 6 часов. Однако, для тех, кто желает получить платиновый трофей на PlayStation 5 или собрать все достижения на других платформах, понадобится около 15 часов, учитывая побочные активности.

Игра выходит уже 14 ноября на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch, и привлекает внимание ярким стилем и разнообразными персонажами.

Что касается будущего франшизы Horizon, разработчики из Guerrilla Games планируют сосредоточиться на её развитии, продолжая исследовать темы, близкие людям всех возрастов.