Показали еще один трейлер LEGO Horizon Adventures. Игра получит полную локализацию на русский язык

В рамках летней презентации Nintendo Direct был показан еще один трейлер предстоящей адвенчуры LEGO Horizon Adventures. Ролик демонстрирует разнообразные локации из оригинальной игры, которые были переделаны под стиль конструктора, но остались узнаваемыми. Вместе с публикацией геймплейного видео стало известно, что LEGO Horizon Adventures будет доступна на русском языке.
В LEGO Horizon Adventures игроков ждет пересказ событий из оригинальной Horizon: Zero Dawn с некоторыми вольностями и отступлениями в духе прошлых серий LEGO. В игре будет доступен как одиночный режим, так и кооперативное прохождение локально или через сетевое подключение. В этом проекте вас ждут битвы, испытания, головоломки и даже возможность построить свой дом из найденных деталей конструктора. Все эти особенности игры можно увидеть в свежем трейлере, который демонстрирует работу Switch-версии игры.
Как стало известно, игра получит полную локализацию. Страница LEGO Horizon Adventures появилась в цифровом магазине Steam, что стало подтверждением не только наличия субтитров, но и дубляжа на русском языке.
Радуетесь русской озвучке в игре от "пендосов" которые по вашему мнению хотят вас захватить)))) это дно! Хотя...
Лего долбанные паразиты. Как проявляется что-то популярное, так они сразу туда лезут. И кто в это играет?? Хотя имбицилов в мире много, неудивительно, что они находят свою аудиторию.
Даун или даун?