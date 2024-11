Популярность LEGO Horizon Adventures в Steam падает быстрее, чем у The Lord of the Rings Gollum

На прошлой неделе состоялся релиз игры LEGO Horizon Adventures. На ПК новинку приняли без энтузиазма: в Steam пик онлайна составил всего 602 человека. Однако за выходные ситуация только ухудшилась. По данным steamdb количество игроков упало до 83, а за последние 24 часа максимальное количество одновременно играющих составило 372 человека.

Для сравнения, пиковая активность провальной The Lord of the Rings Gollum достигла 758 игроков, и лишь через неделю в экшен начали играть не более сотни человек.

Более того, пользовательские отзывы о LEGO Horizon Adventures в Steam также оставляют желать лучшего. В общей сложности у игры 89 отзывов, из которых только 64% положительные. Оценка по-прежнему «смешанная»; игроки не видят причин платить $60 за «поверхностную» игру, которая сильно проигрывает в механике другим играм серии LEGO.