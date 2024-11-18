Популярность LEGO Horizon Adventures в Steam падает быстрее, чем у The Lord of the Rings Gollum

На прошлой неделе состоялся релиз игры LEGO Horizon Adventures. На ПК новинку приняли без энтузиазма: в Steam пик онлайна составил всего 602 человека. Однако за выходные ситуация только ухудшилась. По данным steamdb количество игроков упало до 83, а за последние 24 часа максимальное количество одновременно играющих составило 372 человека.
Для сравнения, пиковая активность провальной The Lord of the Rings Gollum достигла 758 игроков, и лишь через неделю в экшен начали играть не более сотни человек.
Более того, пользовательские отзывы о LEGO Horizon Adventures в Steam также оставляют желать лучшего. В общей сложности у игры 89 отзывов, из которых только 64% положительные. Оценка по-прежнему «смешанная»; игроки не видят причин платить $60 за «поверхностную» игру, которая сильно проигрывает в механике другим играм серии LEGO.
Срочно выпустить ремастер!
Игра недоступна в 160 странах, откуда ей взяться большой аудиторий. Про онлайн да там максимум человек 200 сидят походу, это игра не из разряда елден ринг где надо нг+10 задротством заниматся.
во во - реально блок странам сделали будут ныть
Цусима тоже не была доступна, но онлайн был под 80к. Недоступны не такие уж важные для продаж страны
Ну и хватит)
А че такого? Игра проходится меньше 5 часов. Действительно быстро падает, лул.
Они что думают если дети малые то они не могут отличить уродство от красивого...Вы на своё это Лего омерзительное посмотрите словно специально такое создали чтобы у детей срачка началась.
А что они хотели выпуская игру на платформе где 8 из 10 игроков это пираты.Сюжетные игры на пк нужно выпускать с защитой или не выпускать вообще.