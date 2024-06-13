Появились подробности о продолжительности, графических режимах и кооперативе LEGO Horizon Adventures

Новая информация о LEGO Horizon Adventures поступила благодаря многочисленным превью, опубликованным за последние часы. Вот что мы узнали о продолжительности, кооперативном режиме и графических режимах для PS5.

С публикацией превью и демоверсий, посвященных LEGO Horizon Adventures, появилась новая информация о различных аспектах этого приключенческого боевика, созданного благодаря сотрудничеству Sony и LEGO и выходящего на PS5, ПК и Nintendo Switch.

Судя по появившимся подробностям, игра была создана на Unreal Engine 5 и будет использовать трассировку лучей. Два графических режима Производительность и Качество будут доступны на PS5. Первый гарантирует частоту кадров 60 кадров в секунду, жертвуя чем-то с точки зрения визуальной точности, в отличие от Качества, который, однако, остается на уровне 30 кадров в секунду.

Из предварительного просмотра GameSpot стало известно, что на прохождение истории потребуется около 7–8 часов, хотя неясно, включены ли в подсчет дополнительные активности и второстепенный контент. Также говорят о некоторых элементах, которые будут гарантировать определенную степень реиграбельности, которая будет раскрыта в будущем.

Кроме того, было подтверждено наличие кооперативной игры для двух игроков, как онлайн, так и локальной многопользовательской игры с одной консоли или ПК. Однако игра не поддерживает кросс-плей, а это означает, что пользователи PS5 не могут объединяться с пользователями ПК и Switch, и наоборот.

LEGO Horizon Adventures будет доступна ближе к концу 2024 года для PS5, ПК и Nintendo Switch.