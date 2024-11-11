Поющая Элой и Громозев в трейлере веселого приключения LEGO Horizon Adventures

Guerrilla Games и Studio Gobo представили новый трейлер к LEGO Horizon Adventures, в котором Элой сражается с Громозев, но схватка быстро превращается в музыкальный номер. Элой поет культовую песню 90-х «Tubthumper» группы Chumbawamba, и к ней присоединяется даже Громозев, что задает неожиданный и веселый тон игре.

Хотя LEGO Horizon Adventures базируется на Horizon Zero Dawn, игра отходит от мрачной атмосферы оригинала и привносит юмор и легкость. Вместо полного упора на коллекционирование, как в других играх LEGO, она сохраняет элементы экшен-игры, при этом предлагая кооперативный режим для совместного прохождения. Игрокам предстоит исследовать постапокалиптический мир, решать головоломки и сражаться с врагами.

Игра выйдет 14 ноября на PC, Nintendo Switch и PS5.