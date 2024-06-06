Слух: LEGO Horizon Adventures выйдет одновременно на ПК и PS5 и будет представлена во время Summer Game Fest

Хотя Sony уже провела свою презентацию State of Play, компания, как известно, любит приберегать сюрпризы для Summer Game Fest. В прошлом году это была дата выхода Marvel's Spider-Man 2, представленная после расширенного обзора на PlayStation Showcase за пару недель до этого.

В этом году, согласно инсайдерской информации, на Summer Game Fest будет представлен совершенно новый проект.

Речь идет о LEGO Horizon Adventures – игре во вселенной Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, но в совершенно новом формате – из кубиков LEGO.

Insider Gaming ранее сообщал, что игра будет отличаться "реалистичной графикой", что, конечно, может показаться странным для игры из кубиков LEGO.

Свежая информация поступила от надежного инсайдера billibil-kun, который очень редко ошибается. По его словам, LEGO Horizon Adventures выйдет одновременно на ПК и PS5. Она будет доступна как в одиночном, так и в кооперативном режиме с полным кроссплеем.

Ожидается, что анонс игры состоится во время Summer Game Fest. Одновременно будет объявлена дата выхода и открыт предзаказ. Стоит отметить, что для игры на ПК потребуется аккаунт PSN.

До этого про этот анонс утверждал другой известный датамайнер Kurakasis, но без особых подробностей.