Sony объяснила, почему LEGO Horizon Adventures не выйдет на Xbox

В недавнем интервью Стивена Тотило из GameFile с Джеймсом Уинделером, нарративным директором Guerrilla Games, также упоминается причина, по которой LEGO Horizon Adventures не выйдет на Xbox, но объяснение довольно любопытное, поскольку, похоже, это связано с желанием "довести аппаратную часть PS5 до предела".

Не забывайте, что игра, о которой идет речь, также выйдет на PC и Nintendo Switch, то есть на всех основных платформах, кроме Xbox, так что ситуация довольно странная. Что касается желания выпустить игру на консоли Nintendo, что является довольно беспрецедентной ситуацией для эксклюзива от PlayStation Studios, то оно имеет вполне рациональную мотивацию.

Как сообщалось ранее, релиз на Nintendo Switch продиктован желанием "охватить более широкую аудиторию, в том числе семейную и молодую", по словам Винделера.

Очевидно, что версия для Nintendo Switch не является потенциальным ограничением для максимального использования "железа" PS5, как Xbox.

"Сейчас мы очень сосредоточены на том, чтобы довести аппаратную часть до предела и сделать игру совершенно фантастической на этом железе", - пояснил разработчик, говоря о PS5, но прямо отвечая на вопрос, почему игра не планируется для Xbox.

"И знаете, на данный момент нам нечего анонсировать на Xbox", - добавил Винделер, чтобы еще больше прояснить концепцию. Хотя идея максимально использовать аппаратное обеспечение часто имеет смысл, когда речь идет об эксклюзивах для одной платформы, в данном случае речь идет о мультиплатформенной игре, которая не выйдет на конкретной консоли.

Таким образом, тезис, выдвинутый Guerrilla Games, заключается в том, что разработка LEGO Horizon Adventures также на Xbox ограничила бы полное использование аппаратного обеспечения на PS5, и, по словам Джеймса Уинделера, эта проблема не возникнет, если игра выйдет также на PC и Nintendo Switch.

Хотя эта реконструкция может показаться чрезмерным упрощением, кажется, что Винделер, по сути, повторил свою мысль, заявив, что игра не ожидается на PS4 по тем же причинам, по которым она не выходит на Xbox.