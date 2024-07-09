В LEGO Horizon Adventures будет чем заняться и после прохождения сюжета

Благодаря интервью с представителями Guerrilla Games появилась новая информация о LEGO Horizon Adventures, нового экшена с Элой из пластиковых кирпичиков, а также подтверждение того, что в игре будет дополнительный контент и задания, которые игроки смогут пройти после финальных титров.
Джеймс Винделер, сценарист и режиссер повествования Guerrilla Games, подтвердил, что прохождение приключения займет около 7-8 часов. Однако это касается только основного сюжета. Не вдаваясь в подробности, разработчик заявил, что в игре будет чем заняться после завершения истории с множеством задач и контента, которые еще больше увеличат счетчик часов.
На этом история не заканчивается, поскольку Винделер также утверждает, что команда уделила особое внимание реиграбельности уровней и что игроки могут найти дополнительные стимулы для исследования игрового мира, чтобы собрать материалы и ресурсы для строительства дома своей мечты и кастомизации деревни и ее обитателей.
LEGO Horizon Adventures появится в магазинах в последнем квартале 2024 года на PC и PS5.