В LEGO Horizon Adventures будет чем заняться и после прохождения сюжета

Приключенческая игра, которая переносит знакомый мир Horizon Zero Dawn в красочную вселенную LEGO. Игра адаптирует оригинальный сюжет для более юной аудитории, смягчая некоторые мрачные темы, но сохраняя при этом суть истории. Каждая деталь мира, от парящих облаков до грозных механических существ, тщательно воссоздана из знаменитых блоков LEGO.

Несмотря на упрощение некоторых элементов, LEGO Horizon Adventures сохраняет тактическую составляющую боёв, которая так полюбилась фанатам оригинальной игры. Игрокам предстоит продумывать свои действия, скрываться в высокой траве и использовать окружение в своих интересах. Разработчики добавили и новые механики, такие как возможность поджигать объекты, чтобы сеять хаос на поле боя и решать головоломки.

Ролевая система претерпела изменения, но не утратила своей значимости. Вместо традиционных очков навыков, главная героиня Элой получает различные улучшения, увеличивающие её здоровье, наносимый урон и другие характеристики. Это позволяет игрокам настраивать своего персонажа под свой стиль игры.

Особое внимание в игре уделено кастомизации. В поселении Сердце Матери игроки могут изменять внешний вид построек и одежду жителей. В остальном мире кастомизация встречается реже, но Элой может натолкнуться на сооружения в глуши и изменить их облик, получая за это награды. Сама охотница также обладает впечатляющим гардеробом, включающим не только наряды в стиле Horizon, но и совершенно неожиданные костюмы.