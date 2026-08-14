Новые игры LEGO Marvel поставили на паузу - следующая игра может быть посвящена другой крупной франшизе Warner Bros.

Новых игр по Marvel в серии LEGO в ближайшее время, судя по новой информации, ждать не стоит. Популярный источник новостей о LEGO сообщил, что серия LEGO Marvel Games была отложена на неопределённый срок.

Последней новой игрой серии остаётся LEGO Marvel Super Heroes 2, вышедшая в 2017 году. В 2019-м также появилась LEGO Marvel Collection, объединившая несколько предыдущих проектов, однако полноценной новой части после этого не выходило.

При этом, согласно сообщению источника, следующая игра LEGO уже определена и будет посвящена крупной интеллектуальной собственности Warner Bros. Какая именно франшиза станет основой проекта, пока неизвестно.

Одним из наиболее очевидных вариантов кажется «Гарри Поттер», однако источник отдельно намекнул, что речь идёт не о нём. Также была исключена возможная игра по «Дюне».

Таким образом, пока остаётся только гадать, какую франшизу Warner Bros. TT Games выбрала для следующего LEGO-проекта. Среди потенциальных вариантов достаточно крупных вселенных, но официального анонса пока не было.