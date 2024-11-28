На следующей неделе в EGS стартует раздача LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Bus Simulator 21

Как стало известно, на следующей неделе, с 5 по 12 декабря, Epic Games Store устроит раздачу сразу двух игр: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Bus Simulator 21. The Skywalker Saga, вероятно, не будет доступна в России.

LEGO Star Wars: The Skywalker — это новая часть серии приключенческих игр в жанре экшен, в которой вселенная «Звездных войн» объединена с популярными кубиками LEGO. Игра является своего рода окончательным резюме серии и позволяет вам пережить события трех кинотрилогий 1977–2019 годов.

Bus Simulator 21 — ещё одна часть серии симуляторов, позволяющих игрокам управлять городскими автобусами. В игру внесён ряд изменений по сравнению с предыдущей частью (включая новые транспортные средства и вторую карту).