В Epic Games Store стартовала раздача LEGO Star Wars Skywalker Saga и Bus Sim 21

Магазин Epic Games открыл свой последний раздел подарков 2024 года, и первые числа декабря принесли две бесплатные игры. Заменив Brotato прошлой недели, геймеры на ПК теперь могут получить копии Bus Simulator 21 Next Stop и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Раздача продлится до 12 декабря. В тот же день Epic начнет свою масштабную праздничную акцию по раздаче призов, а также масштабную праздничную распродажу.

LEGO Star Wars Skywalker Saga – интерпретация саги «Звездные войны» от разработчика Lego Traveller's Tales охватывает все три фильмовые трилогии. Игроки могут переходить к сюжетным линиям в любом удобном для них порядке, и, как и в других играх этой юмористической франшизы, доступны сотни игровых персонажей (как героев, так и злодеев) из научно-фантастической вселенной.

Bus Simulator 21 Next Stop продвигает симулятор, который позволяет игрокам испытать жизнь водителя автобуса в городе. За пределами режима песочницы, в режиме карьеры игроки управляют автобусной компанией, которая занимается расписанием, закупкой транспортных средств и планированием маршрутов, все для получения солидной прибыли.