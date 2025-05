В Epic Games внезапно на халяву отдают LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Сегодня, 4 мая, отмечается особый день в гик-культуре — День «Звёздных войн», приуроченный к знаменитой фразе "Да пребудет с тобой Сила" / "May the Force be with you" (в англоязычной игре слов: May the 4th be with you). Поскольку в этом году он выпал на воскресенье, многие ожидали, что праздник пройдёт спокойно. Однако Epic Games внезапно напомнила всем фанатам далёкой-далёкой галактики, что расслабляться рано: в цифровом магазине стартовала уникальная раздача, которая точно не останется незамеченной.

Только сегодня, 4 мая, все желающие могут бесплатно забрать LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — одну из самых масштабных и ярких адаптаций легендарной киносаги. В игре вас ждут события всех девяти эпизодов саги о Скайуокерах, более 300 играбельных персонажей, свыше 100 видов транспорта, 23 уникальные планеты и возможность пройти каждую трилогию в произвольном порядке. Помимо юмора в стиле LEGO и насыщенного геймплея, игроков ждут захватывающие космические бои, исследование планет, апгрейды героев и классический облик Оби-Вана Кеноби в бонус.

Для тех, кто предпочитает платформу Steam, также есть приятный повод заглянуть в магазин. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga получила там рекордную скидку — минус 80% на стандартное и расширенные издания игры. Отличный повод вспомнить (или открыть для себя) культовую историю, особенно в столь символичный день.