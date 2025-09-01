LEGO Властелин колец получила обновление и стала полностью совместима со Steam Deck

Классическая приключенческая игра LEGO Властелин колец от студии Traveller's Tales получила свежее обновление. Основным нововведением стала официальная верификация для портативной консоли Steam Deck, что означает полную совместимость с устройством без необходимости дополнительных настроек.

Разработчики не стали делиться подробным списком изменений, ограничившись коротким комментарием о том, что это обновление было выпущено для того, чтобы игра получила верификацию Steam Deck. Ранее, по отзывам игроков на портале ProtonDB, для стабильной работы проекта на устройстве от Valve требовались определенные ручные манипуляции с файлами и настройками.

Это уже не первая игра из серии, которая получает подобное улучшение для портативной консоли. Не так давно аналогичный патч выходил и для LEGO Batman 2: DC Super Heroes.