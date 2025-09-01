ЧАТ ИГРЫ
LEGO The Lord of the Rings 30.10.2012
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Юмор
8.5 294 оценки

LEGO Властелин колец получила обновление и стала полностью совместима со Steam Deck

Extor Menoger Extor Menoger

Классическая приключенческая игра LEGO Властелин колец от студии Traveller's Tales получила свежее обновление. Основным нововведением стала официальная верификация для портативной консоли Steam Deck, что означает полную совместимость с устройством без необходимости дополнительных настроек.

Разработчики не стали делиться подробным списком изменений, ограничившись коротким комментарием о том, что это обновление было выпущено для того, чтобы игра получила верификацию Steam Deck. Ранее, по отзывам игроков на портале ProtonDB, для стабильной работы проекта на устройстве от Valve требовались определенные ручные манипуляции с файлами и настройками.

Это уже не первая игра из серии, которая получает подобное улучшение для портативной консоли. Не так давно аналогичный патч выходил и для LEGO Batman 2: DC Super Heroes.

Комментарии: 3
Юрий Пенкин

а исправили ошибку когда надо в винде настройки звука менять чтобы звук в игре появился?

TrustingDonald

Зачем новость вообще? Все старые лего игры получили такой апдейт, чтобы на стимдеке работало. Не думаю что там правили серьёные косяки игры типа скользких платформ, кривых прыжков и ломающихся сейвов, которые запарывают 100% прохождение.

Night Driving Avenger

А как работает Lego City Undercover, не на Деке, а вообще на ПК? Нужно какие-моды ставить или "из коробки" всё работает?