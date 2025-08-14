LEGO Voyagers отправится в кооперативное космическое приключение 15 сентября

Кооперативная адвенчура LEGO Voyagers получила дату выхода — игра стартует 15 сентября одновременно на всех основных платформах.

В центре сюжета — история двух друзей, которые отправляются в необычное путешествие, чтобы спасти заброшенный космический корабль. По мере продвижения их миссия перерастает в историю о ценности дружбы и силы человеческих связей.

Игрокам предстоит буквально почувствовать себя кирпичиками LEGO — кувыркаться, прыгать, соединяться и строить путь сквозь детально проработанные миры из кубиков. Интересно, что повествование будет полностью невербальным, делая упор на визуальное погружение.

LEGO Voyagers предложит как локальный кооператив на одном экране, так и онлайн-режим. А благодаря функции Friend's Pass достаточно, чтобы копия игры была у одного из участников — второй сможет бесплатно присоединиться к приключению и пройти полную кампанию вместе с другом.

Разработчики обещают красочные миры, динамичные головоломки и атмосферу, которая порадует как фанатов LEGO, так и любителей тёплых, кооперативных историй.