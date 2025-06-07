Summer Game Fest принес наследника LEGO Builder's Journey - дебютный трейлер Lego Voyagers

Во время трансляции Summer Game Fest 2025 студия Light Brick, известная по медитативной головоломке LEGO Builder’s Journey, представила свой новый проект — кооперативное приключение Lego Voyagers. В отличие от предыдущей игры, основанной на конструировании миниатюрных сцен, новая разработка делает акцент на совместные исследования, платформинг и загадки в реалистично воссозданном мире LEGO.
В центре внимания — два миниатюрных персонажа, буквально собранных из кубиков, которым предстоит вместе преодолевать препятствия, решать головоломки и строить космические корабли. Атмосфера игры остаётся созерцательной и спокойной, но теперь сопровождается полноценным двухпользовательским взаимодействием — как в локальном, так и, вероятно, в онлайн-режиме.
"Кирпичики, которые сочетаются, держатся вместе" — гласит слоган дебютного трейлера, подчеркивая, что Lego Voyagers исследует не только виртуальные миры, но и тему дружбы через игру.
Lego Voyagers пока не имеет точной даты релиза, но уже подтверждено, что игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК. В игре заявлен перевод на русский язык всего текста.
вот был е3 - были и тт - норм игры по лего выходили а не это "высер".
Е3 уже давно свернули. Точно уже и не помню почему. В интернете можно прочитать.
Да и честно какая разница. Если игр действительно хороших нету. То будь это хоть выставка пьяного бати у гаража. Всё равно было, на что посмотреть.
ДА ЗНАЮ что свернули по этому и говорю прям чувствуется как всё упало
А высер в чём заключается? В твоём вкусе?)
для поделок лего не плохо. Для детей сойдет.