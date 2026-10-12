Leisure Suit Larry исчезнет из Steam и GOG: две последние игры серии отдают почти даром перед удалением

Издательство Assemble Entertainment 23 октября удалит из продажи Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry и Wet Dreams Dry Twice. Обе приключенческие игры исчезнут из Steam и GOG, а пока у покупателей есть возможность забрать их со скидкой 95% — стоимость каждой опустилась ниже 50 рублей.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry вышла в 2018 году и стала удачным возвращением знаменитой серии эротических квестов. В отличие от неудачных Magna Cum Laude и Box Office Bust, новая игра смогла сохранить фирменный юмор франшизы и при этом предложить достойное приключение. Продолжение Wet Dreams Dry Twice развило знакомую формулу: оно не стремится перевернуть жанр, зато позволяет снова окунуться в неловкие похождения Ларри, который по-прежнему умудряется попадать в сомнительные ситуации.

Удаление двух игр продолжает начавшуюся в 2025 году волну исчезновений проектов Leisure Suit Larry из цифровых магазинов. Тогда из продажи убрали сразу несколько классических частей серии, включая первые три игры, а также шестую и седьмую. Четвёртой части в этом списке нет по простой причине: она так и не вышла.

Assemble Entertainment не объяснила, почему решила снять с продажи дилогию Wet Dreams, и не сообщила, могут ли игры когда-нибудь вернуться. Одно из возможных объяснений — истечение срока лицензионного соглашения. Изначально франшиза принадлежала Sierra, а права на использование серии для создания новых игр издатель, предположительно, получил через Activision. Однако подтверждений этой версии нет.

Пока же у поклонников Ларри остаётся время приобрести обе игры по минимальной цене. После 23 октября сделать это через Steam и GOG, как ожидается, уже не получится.