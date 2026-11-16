Legrada вышла: тактические онлайн-дуэли с элементальными способностями

Создатели Legrada выпустили тактическую настольную стратегию с онлайн-дуэлями: игроки проводят фигурки Lekamon через поле, строят стены, удлиняют путь сопернику и используют стихии.

Цель матча — первым добраться до противоположного края доски. Стены помогают вынуждать противника идти в обход, но полностью перекрыть ему дорогу нельзя.

Каждый Lekamon связан с одной из стихий и получает способность на матч: огонь сжигает стену, лёд лишает хода, а вода убирает препятствие. Также доступен классический режим без умений.