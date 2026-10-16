Lelu отправит маленькую игрушку в опасное путешествие по мрачной фабрике - релиз состоится в январе

Монохромная метроидвания Lelu выйдет 21 января 2027 года на Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam. Дату релиза объявили издатели Super Rare Originals и Electronic Sheep Games совместно с разработчиком jamierowan.

Главная героиня — Лелу, небольшая заводная игрушка, которая неожиданно обрела сознание и решила обрести свободу. Чтобы выбраться из заточения, ей предстоит исследовать огромную игрушечную фабрику, устроенную как запутанная башня с ловушками, головоломками и опасными противниками.

Несмотря на монохромную графику, мир Lelu обещает немало разнообразных испытаний. На пути героини встретятся конвейерные ленты, электрические цепи, ожившие игрушки и гигантские механические титаны. Сражения потребуют быстрой реакции и умелого использования доступных способностей.

Как и полагается метроидвании, по мере прохождения Лелу будет открывать новые умения, позволяющие преодолевать ранее недоступные препятствия и находить альтернативные маршруты. Исследование фабрики также поможет обнаружить секреты и других игрушек, которые, подобно главной героине, мечтают вырваться на свободу.

Разработчики предлагают не просто пробиваться через врагов, но и внимательно изучать окружение, решать головоломки и искать скрытые возможности. Сочетание мрачной атмосферы, необычного визуального стиля и классической структуры метроидвании должно стать основой приключения, в котором даже крошечной заводной игрушке предстоит бросить вызов целой фабрике механических чудовищ.