Новый трейлер хоррора Lempo раскрывает дату выхода на ПК и PS5 ©

Психологический хоррор Lempo выйдет на PlayStation 5 и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG 7 сентября, объявили издатель PID Games и разработчик One Trick Entertainment.

Lempo - это психологический хоррор, вдохновленная финской мифологией, в которой вы играете за Пола, обычного человека, работающего с 9 до 5 вечера, заблудившегося в лесу после окончания рабочего дня. Узнайте истории людей, которые уже попадали в ловушку в Метсанпейтто. Используйте все попадающиеся под руку предметы, чтобы узнать, что происходит в этом жутком месте, и вернуться к мирной жизни, пока злобный лес не поглотил вас.

Иногда вы действительно теряетесь. Тогда вы звоните кому-нибудь, и за вами присылают спасателей. Но что, если они не смогут вас найти? Что, если вы заблудились настолько, что найти вас невозможно? Вы верите в фантастические миры? Я тоже не верил. Пока не оказался в одном из них