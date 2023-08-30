Новый трейлер хоррора Lempo раскрывает дату выхода на ПК и PS5

Психологический хоррор Lempo выйдет на PlayStation 5 и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG 7 сентября, объявили издатель PID Games и разработчик One Trick Entertainment.
Lempo - это психологический хоррор, вдохновленная финской мифологией, в которой вы играете за Пола, обычного человека, работающего с 9 до 5 вечера, заблудившегося в лесу после окончания рабочего дня. Узнайте истории людей, которые уже попадали в ловушку в Метсанпейтто. Используйте все попадающиеся под руку предметы, чтобы узнать, что происходит в этом жутком месте, и вернуться к мирной жизни, пока злобный лес не поглотил вас.
Иногда вы действительно теряетесь. Тогда вы звоните кому-нибудь, и за вами присылают спасателей. Но что, если они не смогут вас найти? Что, если вы заблудились настолько, что найти вас невозможно? Вы верите в фантастические миры? Я тоже не верил. Пока не оказался в одном из них
Очередная бродилка, в которой выкручена на минимум яркость, дешёвые скртмеры, бредовый сюжет и называющая себя хоррором. Я конечно понимаю что жанр хорроров глубокой заднице и после AI ничего особо годного не было, но камон, может что-то новое уже начать делать? Отклонятся от классических игр, которые в своём время сделали бум на этом? Как можно не устать от этой киношности постоянной и самим то не заснуть во время разработки?
Плюсую. Блевать хочется от подобных "хорроров", да и еще от 1-ого лица
Это интересно