Авторы Len's Island отметят релиз из раннего доступа бесплатными выходными на этой неделе

Если вы ещё не были на таинственном архипелаге Len’s Island, сейчас — идеальное время начать. В честь выхода масштабного обновления версии 1.0, с 19 по 23 июня игра станет бесплатной для всех пользователей Steam. Это отличная возможность окунуться в красочный мир выживания, строительства и приключений.

Len’s Island — это survival-RPG с элементами крафта, подземелий и фермерства, рассчитанная как на одиночную игру, так и на кооператив до 8 игроков. Вы сами выбираете, кем быть: мирным поселенцем, строящим уютный дом у океана, или бесстрашным героем, исследующим темные подземелья и сражающимся с монстрами.

Обновление 1.0 расширяет возможности игроков как никогда ранее. Вас ждет процедурно сгенерированный мир, насыщенный тайнами, ресурсами и врагами. Стройте, исследуйте, развивайте персонажа через гибкую систему навыков, создавайте оружие и броню — и отправляйтесь на поиски своего места под солнцем.

Разработчики из Flow Studio уверяют: с выходом версии 1.0 игра получила столько нового контента, что она ощущается как совершенно свежий проект. А бесплатный уикенд — лучший способ познакомиться с этими изменениями без затрат.

Погрузитесь в Len’s Island уже с 19 июня и проверьте, готовы ли вы выживать, строить и побеждать на полном опасностей и красоты острове.