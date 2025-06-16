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Len's Island 26.11.2021
Инди, Строительство, Вид сверху, Открытый мир
6.6 54 оценки

Авторы Len's Island отметят релиз из раннего доступа бесплатными выходными на этой неделе

butcher69 butcher69

Если вы ещё не были на таинственном архипелаге Len’s Island, сейчас — идеальное время начать. В честь выхода масштабного обновления версии 1.0, с 19 по 23 июня игра станет бесплатной для всех пользователей Steam. Это отличная возможность окунуться в красочный мир выживания, строительства и приключений.

Len’s Island — это survival-RPG с элементами крафта, подземелий и фермерства, рассчитанная как на одиночную игру, так и на кооператив до 8 игроков. Вы сами выбираете, кем быть: мирным поселенцем, строящим уютный дом у океана, или бесстрашным героем, исследующим темные подземелья и сражающимся с монстрами.

Обновление 1.0 расширяет возможности игроков как никогда ранее. Вас ждет процедурно сгенерированный мир, насыщенный тайнами, ресурсами и врагами. Стройте, исследуйте, развивайте персонажа через гибкую систему навыков, создавайте оружие и броню — и отправляйтесь на поиски своего места под солнцем.

Разработчики из Flow Studio уверяют: с выходом версии 1.0 игра получила столько нового контента, что она ощущается как совершенно свежий проект. А бесплатный уикенд — лучший способ познакомиться с этими изменениями без затрат.

Погрузитесь в Len’s Island уже с 19 июня и проверьте, готовы ли вы выживать, строить и побеждать на полном опасностей и красоты острове.

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