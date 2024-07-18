Приключенческий экшен Len's Island получил крупное обновление Gamemodes

17 июля 2024 года вышло крупное обновление Gamemodes для игры Len's Island. Это обновление представляет бесконечное количество настраиваемых игровых параметров, а также список неожиданных новых возможностей, которые привнесут свежие и увлекательные впечатления для всех игроков. Теперь игроки могут создать свой идеальный игровой процесс, выбирая из множества предустановленных игровых режимов и изменяя игровые настройки в любой момент в соответствии со своим стилем игры.
Обновление включает новые хардкорные режимы и режимы перманентной смерти, которые бросят вызов любому опытному игроку благодаря напряженным боям, жестоким лунам урожая и суровой механике выживания.
Игроки, которые ищут особый игровой опыт, могут создать свой собственный игровой процесс с помощью нового пользовательского режима, в котором они могут выбирать из нескольких игровых настроек, делая Len's Island легким или сложным по своему усмотрению. Добавление новых предустановленных режимов и настраиваемых параметров игры позволяет игрокам получить полную свободу действий и придает острову Ленса еще более индивидуальный характер.
Обновление также привнесло в ночную часть Len's Island долгожданное, но крайне противоречивое изменение. В сумерках игрокам придется защищать свои фермы и усадьбы от интенсивных вражеских набегов, поскольку каждую ночь на каждом острове толпами появляются пустотники. Однако эту функцию можно полностью пропустить, если спать каждую ночь, или изменить ее на более легкую или сложную в настройках новых игровых режимов.
Подземная пещерная система также была обновлена и теперь включает в себя множество новых увлекательных мест. Исследуйте заколдованные грибные леса и грозные подземные крепости, полные наград и тайн. В этих новых зонах вас ждут сложные враги, охраняющие высокоуровневую добычу, а после зачистки они станут идеальным местом для строительства аванпостов и выращивания грибов.
Обновление уже доступно в Steam в режиме раннего доступа, а запуск игры в версии 1.0 намечен на конец этого года.