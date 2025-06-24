Спустя 8 лет разработки Len's Island наконец-то вышла из раннего доступа

После восьми лет разработки игра на выживание Len's Island наконец-то вышла в версии 1.0 и была тепло встречена игроками в Steam. Разработка была долгим и непростым путем, особенно учитывая, что долгое время над проектом работал всего один человек, Джулиан Болл, прямо из своей спальни. Но благодаря популярности игры он смог расширить команду и открыть офис.
Len's Island – это игра с видом сверху, где можно выживать в одиночку или с друзьями (до 8 человек) в процедурно сгенерированном мире. Помимо привычных занятий – сбор ресурсов, фермерство и строительство – в игре большое внимание уделено сражениям с монстрами, наподобие Diablo.
Игрокам игра пришлась по душе: 85% отзывов в Steam положительные. После выхода из раннего доступа 19 июня положительных отзывов немного меньше – 80%, но это все равно отличный результат. На прошлых выходных игра установила новый рекорд, собрав одновременно почти 16 тысяч игроков.
Сейчас Len's Island доступна только на ПК. До 3 июля игру можно купить в Steam со скидкой 35%.
И такая параша. Игра хоть и типа в релизе, но состояние старта раннего доступа - под текстуры проваливаешься, порой текст не влазит в текстовое окно, порой вместо текста кубики, выбор пола меняет только стрижку. ЧТО МУЖСКОЙ, ЧТО ЖЕНСКИЙ ПОЛ С ОДНИМ МУЖСКИМ ТЕЛОМ. Продолжать можно долго. Время тратить не советую