Спустя 8 лет разработки Len's Island наконец-то вышла из раннего доступа

После восьми лет разработки игра на выживание Len's Island наконец-то вышла в версии 1.0 и была тепло встречена игроками в Steam. Разработка была долгим и непростым путем, особенно учитывая, что долгое время над проектом работал всего один человек, Джулиан Болл, прямо из своей спальни. Но благодаря популярности игры он смог расширить команду и открыть офис.

Len's Island – это игра с видом сверху, где можно выживать в одиночку или с друзьями (до 8 человек) в процедурно сгенерированном мире. Помимо привычных занятий – сбор ресурсов, фермерство и строительство – в игре большое внимание уделено сражениям с монстрами, наподобие Diablo.

Игрокам игра пришлась по душе: 85% отзывов в Steam положительные. После выхода из раннего доступа 19 июня положительных отзывов немного меньше – 80%, но это все равно отличный результат. На прошлых выходных игра установила новый рекорд, собрав одновременно почти 16 тысяч игроков.

Сейчас Len's Island доступна только на ПК. До 3 июля игру можно купить в Steam со скидкой 35%.