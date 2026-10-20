В сервисе Steam вышла демоверсия визуальной новеллы "Лесомор"

В цифровом магазине Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии игры "Лесомор". Проект представляет собой приключенческую визуальную новеллу с тактическими сражениями в формате 3 в ряд. Разработкой занимается независимая команда с участием художника Saikono, получившего широкую известность благодаря визуальной новелле "Зайчик".

Сюжет разворачивается в мире славянского фольклора и эстетики бояръ-аниме. Главным героем выступает царевич Иван, вынужденный создавать собственное атомное оружие. Необычное снаряжение требуется персонажу для сражений с заморскими чудовищами и девами-воительницами на пути к Деве Яге, владычице мертвых.

Игровой процесс объединяет чтение диалогов с боевыми столкновениями. В битвах используется механика головоломок 3 в ряд, где успешные комбинации фишек влияют на урон и защиту. По словам создателей, вариативность сюжетных развилок способна открывать дополнительные эпизоды и напрямую менять сложность будущих схваток.

Мата в самой игре нет, зато сказок положили в избытке. До кучи добавили оголтелый юморок, неистовый кринж, отборнейшую пошлятину и царевича, которому поручили создать атомное оружие. Получилась полностью озвученная визуальная новелла с тактическими боями 3 в ряд.

- Евгений Сокарев, лидер проекта

Графическая составляющая включает полностью анимированные спрайты действующих лиц и динамические фоны. За визуальный стиль отвечает арт-директор Saikono, техническую реализацию обеспечивает программист Игнат Глушихин, а общим производством руководит Евгений Сокарев. Для озвучивания ключевых ролей привлечены профессиональные актеры дубляжа.

Проект получил возрастную планку для взрослой аудитории. В игре присутствуют демонстрация героинь в нижнем белье, сцены употребления спиртного и дерзкий черный юмор. Разработчики делают ставку на комедийный тон и сатиру, обыгрывающую классические народные сказки в провокационном ключе.

Полноценный релиз новеллы "Лесомор" запланирован на 2 квартал 2027 года на ПК. Игра получит русскую озвучку, интерфейс и субтитры, а также текстовую локализацию на английский язык. Для запуска демоверсии потребуется операционная система Windows 10, процессор с частотой 1.2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 5 ГБ свободного места на диске.