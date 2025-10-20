ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 20.10.2025
Стратегия, RTS, Фэнтези
5.7 18 оценок

Краснодарские разработчики выпустили стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim в духе Majesty

monk70 monk70

У поклонников Majesty есть повод для радости. Состоялся выход стратегии Lessaria: Fantasy Kingdom Sim, духовного продолжения этой культовой серии RTS.

На своей странице в Steam разработчики открыто признают, что Lessaria является духовным наследником серии Majesty, но подчёркивают, что не копируют проверенные временем решения:

Мы разрабатывали игру так, как будто это третья часть серии. Новая боевая система. Отряды героев. Мы добавляем в жанр множество свежих идей.

Команда краснодарской студии Rockbee обещает увлекательный игровой процесс даже тем, кто никогда не играл в Majesty. Как они объясняют, Lessaria возрождает жанр RTS с косвенным контролем — игрок создаёт королевство, нанимает героев, и они действуют самостоятельно, зачастую непредсказуемо.

Разработчики подчёркивают, что Lessaria разрабатывалась в сотрудничестве с игроками. Регулярное тестирование позволяет внедрять новые идеи и механики. По словам команды Rockbee, «это делает игру более увлекательной и наполняет её интересными функциями».

Системные требования

Минимальные

  • Операционная система: Windows 10 / 11
  • Процессор: Intel Core i3
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060
  • DirectX: Версия 10
  • Свободное место на диске: 9 ГБ

Рекомендуемые

  • Операционная система: Windows 10 / 11
  • Процессор: Intel Core i5
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080
  • DirectX: Версия 11
  • Свободное место на диске: 9 ГБ
19
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
HHN

просто за энглиш в ролике единичку в оценки поставил )

7
Илья Майоров

Я Краснодарских ребят поддержу сам из Краснодара!!!

4
Юрий Пенкин

надо сначала пиратку скачать попробовать, если понравиться то можно и купить, демки то нету

3
Imnogamer

Одобряю

2
Рикочико

Простите что беспокоил, Ваше Высочество Joe Peach, НО НАС ОБОКРАЛИ! Спящие бизнесмены украли у нас, Магический Гиннес, Священный Биборан и Магическую Свечу!

1
Alex40001

форк