Краснодарские разработчики выпустили стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim в духе Majesty

У поклонников Majesty есть повод для радости. Состоялся выход стратегии Lessaria: Fantasy Kingdom Sim, духовного продолжения этой культовой серии RTS.

На своей странице в Steam разработчики открыто признают, что Lessaria является духовным наследником серии Majesty, но подчёркивают, что не копируют проверенные временем решения:

Мы разрабатывали игру так, как будто это третья часть серии. Новая боевая система. Отряды героев. Мы добавляем в жанр множество свежих идей.

Команда краснодарской студии Rockbee обещает увлекательный игровой процесс даже тем, кто никогда не играл в Majesty. Как они объясняют, Lessaria возрождает жанр RTS с косвенным контролем — игрок создаёт королевство, нанимает героев, и они действуют самостоятельно, зачастую непредсказуемо.

Разработчики подчёркивают, что Lessaria разрабатывалась в сотрудничестве с игроками. Регулярное тестирование позволяет внедрять новые идеи и механики. По словам команды Rockbee, «это делает игру более увлекательной и наполняет её интересными функциями».

Системные требования

Минимальные

Операционная система: Windows 10 / 11

Процессор: Intel Core i3

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060

DirectX: Версия 10

Свободное место на диске: 9 ГБ

Рекомендуемые