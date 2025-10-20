Краснодарские разработчики выпустили стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim в духе Majesty

У поклонников Majesty есть повод для радости. Состоялся выход стратегии Lessaria: Fantasy Kingdom Sim, духовного продолжения этой культовой серии RTS.
На своей странице в Steam разработчики открыто признают, что Lessaria является духовным наследником серии Majesty, но подчёркивают, что не копируют проверенные временем решения:
Мы разрабатывали игру так, как будто это третья часть серии. Новая боевая система. Отряды героев. Мы добавляем в жанр множество свежих идей.
Команда краснодарской студии Rockbee обещает увлекательный игровой процесс даже тем, кто никогда не играл в Majesty. Как они объясняют, Lessaria возрождает жанр RTS с косвенным контролем — игрок создаёт королевство, нанимает героев, и они действуют самостоятельно, зачастую непредсказуемо.
Разработчики подчёркивают, что Lessaria разрабатывалась в сотрудничестве с игроками. Регулярное тестирование позволяет внедрять новые идеи и механики. По словам команды Rockbee, «это делает игру более увлекательной и наполняет её интересными функциями».
Системные требования
Минимальные
- Операционная система: Windows 10 / 11
- Процессор: Intel Core i3
- Оперативная память: 4 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060
- DirectX: Версия 10
- Свободное место на диске: 9 ГБ
Рекомендуемые
- Операционная система: Windows 10 / 11
- Процессор: Intel Core i5
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080
- DirectX: Версия 11
- Свободное место на диске: 9 ГБ
просто за энглиш в ролике единичку в оценки поставил )
Я Краснодарских ребят поддержу сам из Краснодара!!!
надо сначала пиратку скачать попробовать, если понравиться то можно и купить, демки то нету
Одобряю
Простите что беспокоил, Ваше Высочество Joe Peach, НО НАС ОБОКРАЛИ! Спящие бизнесмены украли у нас, Магический Гиннес, Священный Биборан и Магическую Свечу!
форк