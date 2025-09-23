Российская студия представила кинематографический трейлер стратегии Lessaria: Fantasy Kingdom Sim

Российская студия Rockbee Team представила новый кинематографический трейлер своей предстоящей стратегии в реальном времени Lessaria: Fantasy Kingdom Sim. Видео демонстрирует, как король собирает героев для выполнения важной задачи, но сталкивается с неожиданным сопротивлением — персонажи отказываются работать просто за золото и уважение, высмеивая своего правителя. Этот юмористический момент сразу подчеркивает уникальный подход игры к управлению юнитами.

Lessaria наследует идеи серии Majesty, где игрок не контролирует героев напрямую, а управляет их действиями через систему наград. Это добавляет стратегической глубины: необходимо правильно расставлять приоритеты и мотивировать персонажей, чтобы они исполняли приказы и развивали королевство. В трейлере также показаны масштабы игрового мира, с обширными землями для строительства, управления ресурсами и создания уникальной инфраструктуры.

Игра предложит несколько режимов: основой станет сюжетная кампания с проработанной историей и уникальными механиками управления, позволяющая познакомиться с миром Lessaria. Для любителей более спокойного геймплея предусмотрен режим песочницы, где можно спокойно развивать королевство без ограничений по времени и сюжету.

Rockbee Team подчеркивает, что Lessaria не является клоном Majesty. В игре появятся перки, скиллы и дополнительные возможности, которые позволяют развивать уникальных героев и строить стратегические комбинации для защиты и процветания королевства. Трейлер демонстрирует юмор, свободу действий и размах игрового мира, подчеркивая, что стратегия будет интересна как ветеранам жанра, так и новичкам.

Lessaria: Fantasy Kingdom Sim выйдет 24 октября на ПК, и трейлер уже дает понять, что игрокам предстоит не просто управлять королевством, а находить баланс между мотивацией героев, экономикой и стратегическими решениями.