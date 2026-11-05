Российская игра "Лествица" о нулевых выйдет в Steam бесплатно 10 ноября

Инди-студия «Хорошие игры» выпускает дебютный проект «Лествица» (Lestvitsa). Первая часть уже доступна в VK Play, а 10 ноября игра выйдет в Steam — бесплатно.

«Лествица» — мистико-детективная история, действие которой разворачивается в России начала 2000-х. Игроку предстоит расследовать дело о краже городской реликвии: общаться с уникальными персонажами, принимать трудные решения и искать собственный путь. Финал зависит от выбора — можно спасти родной город, а можно скормить его бесам.

Сами разработчики сравнивают атмосферу с Disco Elysium, отмечая, что игроки уже оценили мистико-детективный вайб и ностальгическую картину России нулевых. Основной сюжет без спидрана рассчитан примерно на пару часов — игру можно пройти за один вечер.

Команда «Хороших игр» открыта к сотрудничеству с создателям контента: тексты, скринкасты и материалы собраны в пресс-кит, а билд доступен в VK Play или по запросу ZIP-архивом. Студия особенно рассчитывает на ролики и стримы к релизу в Steam. «Лествица» — первый проект студии. Релиз в Steam состоится 10 ноября.