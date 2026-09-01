Бесплатный экшен LET IT DIE закрыл серверы и получил платную офлайн-версию за 855 рублей

31 августа 2026 года многопользовательские серверы условно-бесплатного экшена LET IT DIE от студий Grasshopper Manufacture и Supertrick Games были официально отключены. Издательство GungHo Online Entertainment решило не удалять проект навсегда и 1 сентября 2026 года выпустило специальный перевод игры на одиночные рельсы. Тем не менее доступ к прохождению башни и сохранению накопленного прогресса теперь продается в виде платного дополнения LET IT DIE: Offline Key, за которое в цифровом сервисе Steam просят 855 рублей.

Переход на офлайн-модель сопровождался масштабной переработкой баланса и полным вырезанием типичных мобильных ограничений. Разработчики полностью убрали таймеры ожидания при крафте экипировки, покупке предметов и улучшении объектов в убежище. Затраты материалов для прокачки снаряжения вплоть до 4 ранга были снижены на величину до 75%, что избавило одиночное прохождение от многочасового гринда, ранее подталкивавшего игроков к микротранзакциям.

Вместе с отключением серверов игра получила порцию свежего контента. Авторы увеличили максимальный уровень прокачки бойцов и лимиты улучшения экипировки, а также внедрили новые квесты и виды вооружения. Баланс противников и параметры некоторых предметов были скорректированы специально под одиночный формат, чтобы компенсировать исчезновение сетевых механик вроде асинхронных вторжений других пользователей.

Для фанатов предусмотрена возможность переноса накопленного прогресса из оригинальной версии в обновленный клиент. Функция синхронизации сохранений будет доступна строго до 30 ноября 2026 года. При этом сам релиз вызвал волну споров, поскольку в период миграции данных игра все еще требует обязательного подключения к сети при старте, из-за чего запустить приобретенную новинку в полностью автономном режиме без интернета пока не получается.

Неоднозначную реакцию вызвало и решение взимать деньги за доступ к проекту, который распространялся бесплатно на протяжении 8 лет. Часть аудитории поблагодарила авторов за спасение игры от вечного забвения, тогда как другие игроки сочли ценник неоправданным на фоне закрытия онлайна. На данный момент основные ресурсы команды разработчиков сосредоточены на поддержке рогалика LET IT DIE: INFERNO, стартовавшего в декабре 2025 года.