Let it Die 03.12.2016
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, От третьего лица
6.5 109 оценок

LET IT DIE закрывается после девяти лет онлайна - игру перезапустят в оффлайн-формате

butcher69 butcher69

Экшен на выживание LET IT DIE прекратит работу онлайн-серверов 1 сентября. Проект, дебютировавший на PlayStation 4 в декабре 2016 года и добравшийся до PC через Steam в 2018-м, к моменту закрытия просуществует почти десять лет. За это время игру скачали более девяти миллионов раз по всему миру.

Разработчики объявили, что после завершения сетевой поддержки проект получит офлайн-версию. В новом формате пользователи смогут проходить Tower of Barbs без ограничений, однако игра станет платной.

Тем временем продолжение — LET IT DIE: INFERNO — вышло 3 декабря 2025 года на PlayStation 5 и PC. Уже 10 марта стартует второй сезон с режимом «Дуэт», новым оружием и дополнительными возможностями, включая систему наведения.

5
2
Комментарии:  2
vertehwost

О наконец-то без дро**ва поиграть можно будет, ну или без лишнего дро**ва

Neko-Aheron

Помню, жопу рвал на последней локации с боссом новой игры+ . Жесть, а не игра