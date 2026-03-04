LET IT DIE закрывается после девяти лет онлайна - игру перезапустят в оффлайн-формате

Экшен на выживание LET IT DIE прекратит работу онлайн-серверов 1 сентября. Проект, дебютировавший на PlayStation 4 в декабре 2016 года и добравшийся до PC через Steam в 2018-м, к моменту закрытия просуществует почти десять лет. За это время игру скачали более девяти миллионов раз по всему миру.

Разработчики объявили, что после завершения сетевой поддержки проект получит офлайн-версию. В новом формате пользователи смогут проходить Tower of Barbs без ограничений, однако игра станет платной.

Тем временем продолжение — LET IT DIE: INFERNO — вышло 3 декабря 2025 года на PlayStation 5 и PC. Уже 10 марта стартует второй сезон с режимом «Дуэт», новым оружием и дополнительными возможностями, включая систему наведения.