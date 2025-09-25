Адский рогалик Let It Die: Inferno выйдет на PS5 в начале декабря

Сэмпай, готовься к хаосу! Рогалик-экшен Let It Die: Inferno, выйдет на PlayStation 5 3 декабря. Игра от GungHo Online Entertainment возвращает игроков в мрачный, извращенно-забавный мир, который уже покорил более девяти миллионов фанатов по всему миру.

В отличие от предыдущей части, где герой поднимался по Башне Барбов, Inferno отправляет вас в самые глубокие и опасные недра ада. Вы станете бессмертным исследователем, Рейдером, которому предстоит раскрыть тайну ультраэнергии, скрытой в Адских Вратах — огромной бездне, возникшей после катаклизма. Здесь каждый шаг на счету: смерть возвращает вас к началу, а выживание требует смекалки и мастерства.

Игроки столкнутся с гротескными монстрами, человеческими врагами и другими игроками в динамичном PvEvP. Каждый спуск уникален: расположение уровней и предметов меняется, а Рейдер вооружен двумя видами оружия, комбинации которых открывают новые специальные атаки. Стратегическое использование экипировки и навыков решает, выживет ли герой.

Помимо PvEvP, в Hell Gate можно проверить свои способности в соревновательных матчах против других игроков. Расширенная мифология, новые истории и еще больше Дядей Смерти обещают адски захватывающий опыт.

Предзаказы уже доступны в PlayStation Store: стандартная версия включает цифровую копию игры, делюкс добавляет пакет поддержки, набор тел Саске и возможность создавать игровые комнаты, а ультимативная версия включает все предыдущие бонусы и набор из десяти тел.

Let It Die: Inferno выходит 3 декабря на PS5. Готовьтесь спуститься в ад и сразиться за свою жизнь!