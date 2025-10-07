Let It Die: Inferno откроет врата в хаотичный рогалик в демо-версии уже на следующей неделе

Roguelite survival-экшен Let It Die: Inferno, продолжение игры Let It Die, скоро позволит игрокам попробовать себя в хаотических глубинах еще до официального релиза. Dемо-версия для ПК через Steam будет доступна с 13 октября в 20:00 по московскому времени и продлится до 21 октября в рамках Steam Next Fest: Edizione ottobre 2025.

Созданная командой Supertrick Games и изданная GungHo Online Entertainment, демо-версия позволит игрокам пройти полный игровой цикл: исследовать опасные локации, сражаться с врагами, посещать Iron Perch для апгрейда персонажей, покупки предметов и оттачивания мастерства. Несмотря на ограниченный срок действия, она даст полное представление о динамике и механиках новой игры.

Для комфортного запуска демо на ПК потребуется Windows 11 (64-бит), процессор Intel Core i5-8400, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GTX 1060. SSD обязателен для установки, а свободного места понадобится 80 ГБ. Рекомендуемые требования включают Intel Core i7-8700K, 16 ГБ ОЗУ и видеокарту NVIDIA RTX 3060.

Let It Die: Inferno выйдет полностью 3 декабря 2025 года на PlayStation 5 и ПК. До этого момента фанаты смогут погрузиться в демо-версии и подготовиться к полному погружению в опасный, но увлекательный мир Hell Gate. Даже ограниченный тест даст возможность оценить сложность, стратегические элементы и хаотичный экшен, который сделает игру запоминающейся.

Для тех, кто любит выживание с элементами RPG и roguelite, демо-версия станет отличной возможностью проверить свои навыки и подготовиться к финальной версии Let It Die: Inferno, где опасность и неожиданные столкновения подстерегают на каждом шагу.