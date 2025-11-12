LET IT DIE: INFERNO получила новый трейлер к выставке G-STAR 2025 и готовится к релизу в декабре

Издатель GungHo Online Entertainment и студия Supertrick Games представили свежий трейлер LET IT DIE: INFERNO, приуроченный к игровой выставке G-STAR 2025, которая пройдёт в Пусане с 13 по 16 ноября. Гости стенда смогут не только опробовать игру, но и получить тематические сувениры — футболки, значки и стикеры.

LET IT DIE: INFERNO — это рогалик в жанре survival-action, продолжающий мрачную и безумную атмосферу оригинальной LET IT DIE. События игры разворачиваются после катастрофы под названием «Гнев Земли», когда на планете внезапно открывается гигантская расщелина, прозванная «Вратами Ада». На её дне скрыт артефакт — «Око Жнеца», источник невероятной силы, за которым охотятся как фракции выживших, так и безумные монстры.

Игрокам предстоит спускаться всё глубже в Инферно, сражаясь с врагами и другими участниками — ведь в каждом забеге планировка уровней и размещение предметов меняются. Игра предложит режим PvEvP, где пересекаются игроки и противники, а также отдельный PvP-режим для тех, кто хочет чистого соревновательного опыта.

Разработчики обещают «усиленную версию мира LET IT DIE» — с обновлённой боевой системой, динамичным окружением и ещё большей долей хаоса.

Выход LET IT DIE: INFERNO состоится 3 декабря на PlayStation 5 и PC (Steam).