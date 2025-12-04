Релизный трейлер рогалика Let it Die: Inferno

ЧАТ ИГРЫ
LET IT DIE: INFERNO 03.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Постапокалипсис
7.3 12 оценок

Вместо подъёма по Башне Барбов, Inferno отправляет вас в опасные глубины ада. Вы играете за бессмертного Рейдера, которому нужно раскрыть секрет ультраэнергии, скрытой в огромной бездне Адских Врат. Любая ошибка смертельна: смерть отбрасывает в начало, а выживание требует навыков и хитрости.

Вас ждут уродливые монстры, вооружённые люди и другие игроки в динамичном режиме PvEvP. Каждый забег уникален — уровни и добыча меняются, а два вида оружия дают доступ к новым комбинированным атакам. Грамотный выбор снаряжения определяет успех.

Кроме PvEvP, Hell Gate предлагает соревновательные бои между игроками. Обновлённая мифология, новые истории и ещё больше Дядей Смерти создают по-настоящему адскую атмосферу.

Let it Die: Inferno доступна на PlayStation 5 и PC (Steam).

Floww

Выглядит как нечто, во что я и под дулом пистолета не стал бы играть

Neko-Aheron

Дерьмо. вот что это. Оптимизации нет вообще. на 5090 laptop ( немного хуже 5070 ) мы получаем в 4к 45 фпс ( DLSS в игре нету )

Игроки ждали продолжение let it die, а получи переделанный и официально проваленный батлерояль.
Ну и онлайн…