Релизный трейлер рогалика Let it Die: Inferno

Вместо подъёма по Башне Барбов, Inferno отправляет вас в опасные глубины ада. Вы играете за бессмертного Рейдера, которому нужно раскрыть секрет ультраэнергии, скрытой в огромной бездне Адских Врат. Любая ошибка смертельна: смерть отбрасывает в начало, а выживание требует навыков и хитрости.

Вас ждут уродливые монстры, вооружённые люди и другие игроки в динамичном режиме PvEvP. Каждый забег уникален — уровни и добыча меняются, а два вида оружия дают доступ к новым комбинированным атакам. Грамотный выбор снаряжения определяет успех.

Кроме PvEvP, Hell Gate предлагает соревновательные бои между игроками. Обновлённая мифология, новые истории и ещё больше Дядей Смерти создают по-настоящему адскую атмосферу.

Let it Die: Inferno доступна на PlayStation 5 и PC (Steam).