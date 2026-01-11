Для хоррора Let Me Out вышел текстовый русификатор

Для игры Let Me Out стала доступна текстовая русская локализация. Перевод уже завершён и позволяет лучше разобраться в сюжете и происходящих событиях без знания иностранного языка.

Субтитры переведены вручную, а дополнительные материалы — книги и записки — локализованы с использованием нейронного перевода. Озвучка в проекте не затрагивается.

Текстовый перевод делает прохождение Let Me Out более комфортным для русскоязычных игроков и помогает глубже погрузиться в атмосферу хоррора, где понимание деталей истории играет ключевую роль.