Let Me Out 08.08.2024
Адвенчура, Логические, Инди, От третьего лица
4.3 6 оценок

Для хоррора Let Me Out вышел текстовый русификатор

Onzis Onzis

Для игры Let Me Out стала доступна текстовая русская локализация. Перевод уже завершён и позволяет лучше разобраться в сюжете и происходящих событиях без знания иностранного языка.

Субтитры переведены вручную, а дополнительные материалы — книги и записки — локализованы с использованием нейронного перевода. Озвучка в проекте не затрагивается.

Let Me Out "Русификатор текста"

Текстовый перевод делает прохождение Let Me Out более комфортным для русскоязычных игроков и помогает глубже погрузиться в атмосферу хоррора, где понимание деталей истории играет ключевую роль.

Комментарии:  2
Brainstoun

Чё за помойка xD, первый раз слышу, пожалуй пусть в категории ноунеймов и остаётся....

Onzis

что попросили, то и перевёл)

