Состоялся официальный анонс симулятора бункера Let My Family In - выживание на пороге ядерного апокалипсиса

Разработчики представили дебютный анонсирующий трейлер своего нового проекта под названием Let My Family In. Игра представляет собой напряженный симулятор смотрителя убежища, действие которого разворачивается на фоне стремительно приближающегося ядерного коллапса. Проект уже обзавелся официальной страницей и планируется к релизу на ПК, предлагая игрокам примерить на себя крайне тяжелую эмоциональную роль.

Сюжет переносит нас в мир, который буквально рушится на глазах из-за глобальной катастрофы. Каждый человек, сумевший добраться до спасительного подземного бункера, приходит к заветным дверям ровно с одной и той же отчаянной мольбой — впустить внутрь его самого и его близких. В роли Смотрителя игроку предстоит лично выслушивать эти истории и принимать жесткие решения на пропускном пункте.

Игровой процесс во многом вдохновлен классическими симуляторами пограничника, где за ограниченное время нужно анализировать прибывающих людей. Ключевая сложность заключается в том, что ресурсы под землей строго ограничены, а каждое принятое вами решение напрямую повлияет на долгосрочное будущее, безопасность и выживание всей подземной колонии. Отказать главе семьи может быть морально невыносимо, но безрассудная жалость быстро приведет к гибели всех выживших.

Официальный полноценный запуск краудфандинговой кампании по сбору средств на разработку стартует на платформе Kickstarter уже 2 июля 2026 года. Дополнительными подробностями об игровых механиках, обустройстве внутренних помещений бункера и возможных фракциях авторы пообещали поделиться в ближайшее время.