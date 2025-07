Построй империю без стресса - Let Them Trade стала доступна в Steam

В мире игр про строительство городов появилось новое уютное сокровище — Let Them Trade. Эта расслабляющая стратегия от инди-студии Spaceflower сочетает в себе знакомую гексагональную сетку и расширение территорий в стиле Civilization 7, но при этом избавляет игроков от лишнего стресса и жесткой конкуренции. Здесь вы строите процветающую империю, создавая торговые цепочки и заботясь о благополучии своих жителей в спокойной и увлекательной атмосфере.

В основе игры лежит идея торговли — мощного инструмента решения городских проблем. В Let Them Trade вам предстоит не просто возводить поселения, но и наладить сеть городов, обменивающихся ресурсами и товарами, что приносит прибыль в виде налогов в королевскую казну. Карта с шестиугольной сеткой сразу покажется знакомой поклонникам Civilization, но атмосфера здесь куда более расслабленная: нет гонки вооружений, а каждый город самостоятельно управляет своими нуждами, позволяя вам сосредоточиться на общей стратегии.

По мере развития империи вы соединяете города дорогами, формируя торговые маршруты. Увеличивайте доходы, заботьтесь о счастье граждан — довольные жители платят больше налогов, что даёт средства на развитие королевского замка. Однако спокойствие нарушают бандиты, жаждущие наживы, и для защиты своих владений вам понадобятся рыцари.

Игра радует простым и ярким визуальным стилем, напоминающим такие хиты, как Dorfromantik и классические The Settlers. Помимо основной кампании с конкретными задачами, в Let Them Trade есть редактор сценариев, позволяющий создавать и делиться своими мирами через Steam Workshop, а также свободный песочниковый режим для творческого строительства.

Сейчас игра доступна на Steam со скидкой 20% в честь релиза. Если вы ищете уютную, продуманную и неспешную игру для расслабления и вдохновения — Let Them Trade точно стоит попробовать.