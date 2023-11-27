Инди-ужастик Lethal Company достиг нового исторического максимума - 178 тысяч игроков

Lethal Company, недавно вышедшая на рынок кооперативная игра в жанре хоррор, покорила новую рекордную отметку - 178 234 игроков. Этот рубеж был достигнут спустя чуть более месяца после релиза игры, при этом, согласно статистике SteamDB, сейчас в игре находится более 80 000 пользователей.

Только на прошлой неделе в игре было зарегистрировано 115 тыс. одновременных игроков, а сама она стала лидером продаж в Steam. Сегодня игра приближается к 200 000 человек. Достигнет ли она этой отметки, никто не знает, но это достижение инди-игры, похоже, является сигналом для корпораций в современной игровой индустрии.

В эпоху, когда в гонке за наибольшую прибыль при наименьших затратах компании стремятся использовать live-сервис, выпускают игры по принципу "выпусти сейчас, исправь потом", вкладывают в их разработку астрономическое количество ресурсов и денег, что в итоге ведет к повсеместному росту цен, Lethal Company показала, какими должны быть в действительности игры.

С развитием технологий инди-игры могут в будущем составить конкуренцию продуктам класса ААА. В то же время их успех показывает, что для создания продаваемого проекта не обязательно ориентироваться только на эти факторы.

Lethal Company - это игра на выживание, созданная разработчиком Zeekerss. После старта раннего доступа игра получила огромное количество положительных отзывов - более 72 тыс. отзывов в Steam. Из них 98% - положительные: в частности, игроки хвалят игровой процесс.

Lethal Company вышла 24 октября 2023 года в раннем доступе для ПК.